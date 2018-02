(VIDEO) ¿Cómo está el Metro de Caracas? pregunta Roberto Montemarani

Jueves, 15 de febrero de 2018.- Estamos bajo ataque, ayer en distintas ocasiones el sistema del Metro de Caracas tuvo que suspender su servicio por falta de energía eléctrica, saboteo en acción, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar y el protocolo de desalojo funcionó, bien por el Metro, estaban preparados para las contingencias.



Lo que si sigue en la dulce espera es el operativo necesario de poner a todo el sistema Metro de Caracas a tono con las necesidades de los usuarios y ofrecer el funcionamiento óptimo del cual hablaba el ministro Carlos Osorio, en contradicción evidente con la evidencia empírica y la realidad circundante.



Recomendamos al ministro Osorio darse una vuelta sorpresa por el Metro, ir sin previo aviso y observar de primera mano los problemas con las escaleras y los torniquetes en distintas estaciones y los malos olores que se presentan por falta de aseo adecuado en algunos sitios y que invite a ese paseo citadino al presidente de la compañía Metro de Caracas.



Roberto Montemarani, quien ha realizado en distintas ocasiones denuncias sobre la ineficiencia del Metro de Caracas, hoy vuelve, en su particular estilo, ha insistir sobre la necesidad de tomar cartas en el asunto y de atacar este problema a fondo, invitó al presidente Nicolás Maduro, a Nicolás como la gente le dice, a darse una vueltecita por el Metro.



Abogó Montemarani por la, una vez anunciada, fabricación de repuestos en talleres nacionales y se pregunta: ¿Cuantas universidades creó Chávez, cuántas? y no tenemos un solo ingeniero que haga repuestos.



El presente video fue grabado el pasado mes de enero, pero sigue vigente, lamentablemente tenemos que reportar que los avances en el sistema Metro de Caracas van muy lentos.















