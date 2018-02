Frente Amplio Nacional Bolivariano propone presentar candidatura presidencial alternativa al chavismo y la oposición

Alexis Campos y el General Francisco Visconti junto a otros voceros del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB). Credito: Prensa FANB

14 de febrero de 2018.- El Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) acordó impulsar junto con otras organizaciones sociales y políticas que hacen vida en distintas regiones del territorio venezolano una candidatura presidencial alternativa al chavismo y a la oposición de derecha, en vista que ambos factores políticos son representantes de un mismo sistema político, económico, cultural y social que debe erradicarse en función de lograr una verdadera soberanía popular.



Alexis Campos y Edward Zapata, los voceros designados del FANB en esta ocasión, explicaron que esta opción no obedece a una simple aspiración de competir por competir en la contienda electoral que se avecina sino que esta responde a la demanda de muchos ciudadanos y movimientos populares preocupados por la situación altamente crítica y negativa en que se halla Venezuela.



«Debido a dicha situación -declaró Alexis Campos- y a los diferentes análisis y conclusiones logrados, hemos coincidido en un gran porcentaje con las posiciones asumidas por otras organizaciones de carácter patriótico, las cuales, a pesar del silencio mediático a que son sometidas, mantienen una firme disposición por continuar luchando porque nuestro pueblo sea verdaderamente protagonista de la democracia participativa de la que habla el gobierno, pero que coarta por medio de una política populista clientelar que degrada la dignidad humana de los venezolanos y las venezolanas al hacerlos esperar dádivas con el Carnet de la Patria».



Siguió expresando Campos que la solución a los problemas estructurales y coyunturales que sufre el país no se obtendrá reeligiendo a Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial o confiando en alguno de los candidatos que postule la derecha, puesto que su objetivo común es la toma del poder por el poder.



«En ningún momento puede confiarse en el discurso de la diligencia chavista como opositora. De hecho, sus periódicas reuniones en Santo Domingo son producto del temor que comparten frente a la posibilidad cierta que el pueblo se les subleve y surja un verdadero liderazgo popular, bolivariano, revolucionario y participativo que tenga como meta fundamental la transformación integral del Estado venezolano. Por eso, como conclusión lógica, nos reunimos y debatimos con diversidad de personas, de diferentes extractos sociales y de reconocidas trayectorias en la lucha popular, llegando a plantearnos que se debe confrontar sin miedo a quienes son los responsables de la debacle económica por la que atraviesa actualmente nuestra nación».



Edward Zapata, el segundo vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) indicó que esta candidatura presidencial tendrá que caracterizarse por hacerle ver al pueblo que existen opciones distintas al gobierno y a la oposición, en primer lugar.



«También tiene que demostrarle que, con un criterio de amplitud y compromiso realmente patriótico, podremos sacar al país adelante, transformando al Estado y haciéndolo compatible, en todos sus componentes, con el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, lo que no se ha tratado de hacer con convicción durante estos dieciocho años. De ahí que, de acuerdo a las propuestas que integran el Proyecto Bolivariano original, estemos de acuerdo en promover, a pesar del ventajismo del gobierno para asegurar sus votos y de sus asociados de la oposición, una candidatura diferente que nos sirva al mismo tiempo para desenmascarar la corrupción, la ineficiencia y la entrega antinacional de nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales, sean éstas chinas, rusas o estadounidenses. Además de hacerle saber a nuestro pueblo que sí es factible superar y extirpar todo aquello que hemos heredado a través de la historia y que ha hecho imposible que éste sea el constructor principal de una verdadera democracia».



Los voceros designados del FANB manifestaron que, en atención al cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral, estarán definiendo durante los próximos días la decisión adoptada respecto a esta candidatura presidencial alternativa, a la cual podrán sumarse cada venezolano y venezolana que los contacte a su correo franbo.venezuela@gmail.com y a los números telefónicos 0414-4079467, 0412-4404547 y 0416-5451177.-