Oly Millán: “En Venezuela la disputa siempre ha sido entre sectores importadores y exportadores”

11/02.- La economista Oly Millán polemizó con lo expresado en un artículo del también economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, que lleva por título “Venezuela arruinada”. Guerra aduce en su escrito que la gestión del Presidente Nicolás Maduro no es más que darle continuidad al proceso del gobierno del Presidente Chávez. Oly Millán asegura que el análisis del diputado opositor esta desvinculado de una perspectiva histórica y de complejidad y toma como ejemplo uno de los elementos centrales que menciona Guerra, que es la estatización como política el gobierno de Chávez, pero en Venezuela el Estado ha tenido un modelo económico rentista petrolero que se ha encargado de controlar ese Estado petrolero. Todo esto en entrevista realizada por Gustavo Martínez Rubio en el programa radial “Dialogo alternativo” transmitido por Radio Fe y Alegría.



Oly Millán destaca que el tema de Estado centralizado no es una característica de una propuesta socialista, en segundo lugar la disputa siempre ha sido controlar el Estado porque al controlarle se tiene la renta petrolera y en tercer lugar esto ha sido parte de la historia de Venezuela y no una característica propia del gobierno de Chávez. Consideró que hay una gran diferencia entre lo que fue la gestión de Chávez y lo que ha sido la gestión de Maduro.



También resaltó que la disputa entre los llamados sectores de la burguesía venezolana, ha sido entre el sector importador y el sector productor, estando en el medio el Estado porque el Estado es gente que piensa la política y actúa dependiendo de los interés que representa.



Millàn afirmó que hay varios momentos del proceso bolivariano. Un primer momento desde 1998 hasta el 2004, que fue un momento de auge de masas, un segundo momento que será desde el 2004 hasta el 2007 donde el presidente Chávez planteó la participación popular como proceso de cambio donde no se apostaba por la estatización sino por la participación consciente en todo el proceso económico, y un último momento que va desde el 2007 que es un proceso de agotamiento y desviaciones del proceso bolivariano en el que se fue gestando una elite de poder dentro del seno del gobierno.



Escuche la entrevista completa realizada por Gustavo Martínez Rubio a la economista e Integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución, Oly Millán en el programa "Dialogo Alternativo" trasmitido todos los lunes de 9:00Am a 10:00Am por Radio Fe y Alegría 1390AM y 105.7FM





