(VIDEO) Cierran frontera del lado colombiano tras medidas migratorias anunciadas por Santos

09-02-18.-Desde horas del mediodía de este viernes 9 de febrero, reportaron el cierre de la frontera del lado colombiano, tras las medidas migratorias anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos con el fin de "organizar" la migración."Tengo cédula colombiana porque soy colombiano de origen pero también tengo de manera legal mi cédula venezolana, yo vivo en San Antonio (...) Estaba en el médico, voy para mi casa y me encuentro con que está cerrada la frontera y no tengo explicación sobre eso (...) No dejan entrar a Colombia, no sé qué pasa", explicó Guillermo Castilla Ramírez desde el Puente Simón Bolívar, esperando cruzar a Venezuela.Noticias RCN alegó que es la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela la que mantiene cerrado el paso por el Puente Internacional Simón Bolívar: "Policía acordona la zona en la frontera con Venezuela tras el cierre del paso hacia el vecino país por parte de la Guardia Nacional venezolana", informó al respecto Noticias RCN en su Twitter @noticiasrcn.Ante las nuevas medidas, hizo énfasis en que Colombia ha venido actuando "de una manera responsable frente a la situación migratoria, al fenómeno que se presenta e Venezuela"."Y es tan así, que todas las medidas de las que estamos hablando, una expedición en su momento de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (...) El que la tiene hoy, se le va a respetar. Es el único extranjero al que se le ha sacado un permiso especial de permanencia. Es el único al que le hemos flexibilizado el acceso a visas, es la primera nacionalidad con el mayor número de visas en el país", manifestó."Lo que queremos es ordenar la migración", reiteró la autoridad migratoria.Más temprano, en conversación con RCN Radio, aclaró que todos los venezolanos que están en el país, es decir, los regulares e irregulares, deberán acercarse a las Personerías y Defensorías del Pueblo para tramitar un nuevo documento para que puedan permanecer en Colombia y acceder a diferentes servicios como salud y educación.“El objeto es que lo hagan todos los venezolanos, no solamente los regulares, sino los irregulares que según lo que se manifestó tendrán que acercarse a las Defensorías y a las Personerías para adelantar este proceso de registro. Precisamente lo que queremos es saber cuántos están y tener un poco más de datos, como por ejemplo, edades, ocupaciones, los diferentes tipos de perfil, arraigo en nuestro país”, dijo Kruger.Según el funcionario, con esta información el Gobierno colombiano podrá tomar más medidas de atención para los venezolanos, seguir “ordenando” la migración que está llegando al país y evitar que haya más inseguridad.Sin embargo, Christian Kruger aseguró que “la gran mayoría de los venezolanos que están llegando son personas de bien”, aunque no ocultó que se han presentado crímenes en donde han estado vinculadas estas personas.Entre los principales anuncios, destacó que, con el propósito de controlar la situación en la frontera se dejará de emitir la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para venezolanos, documento que desde mayo de 2017 funciona para conocer el movimiento de los venezolanos en la zona, ya que aplicarán nuevas medidas de control y registro de los inmigrantes.Los venezolanos solo podrán ingresar a Colombia con pasaportes o con la tarjeta migratoria si ya la poseen. Además, realizarán la caracterización de los inmigrantes; para esto será necesario que acudan a las Personerías y Defensorías del Pueblo, donde obtendrán un documento que les brindará el derecho a recibir servicios de salud y educación.El primer mandatario colombiano, se pronunció vía Twitter y aseguró: “Ante esta difícil situación siempre hemos sido solidarios. Les pido a los colombianos tolerancia y respeto, esto no es un problema solo del gobierno, es del país. Evitemos la xenofobia”.