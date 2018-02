(VIDEO) Todd Robinson: EEUU quiere que los venezolanos "tengan elecciones libres, justas y transparentes"

09-02-18.-El Encargado de Negocios de EE UU en Venezuela, Todd Robinson, expresó este jueves 9 de febrero que los venezolanos tienen derecho "a contar sus votos en elecciones justas y transparentes y los Estados Unidos están a su lado".



"Me complace que las sanciones estadounidenses identifiquen y eviten que funcionarios corruptos y delincuentes venezolanos se trasladen a los Estados Unidos, usen nuestros bancos y hagan negocios con empresas estadounidenses", manifestó el diplomático en un encuentro con la prensa desde la embajada de EE UU en Caracas, acto en el que estuvo presente el dirigiente del Psuv, Aristóbulo Istúriz.



Reiteró que su país está dispuesto a prestar toda la ayuda que Venezuela necesite: "Junto a la comunidad internacional, estamos listos para brindar ayuda humanitaria en estos momentos en los que más se necesita".



"Todos queremos lo mismo – una economía y una sociedad que sean saludables, además de seguridad y protección".



"Durante mi permanencia acá, trabajaré para darles voz a quienes no la tienen; y continuaré hablando con todos los sectores de la sociedad de manera tal que se conviertan en agentes del cambio que todos deseamos", manifestó Robinson, de acuerdo a informaciones publicadas por la embajada en su Twitter @usembassyve.



"Celebro no solamente las conversaciones simples, esas en las que todos estamos de acuerdo, pero también esas fuertes discusiones sobre los desmanes en derechos humanos, corrupción y abusos de las fuerzas de seguridad", recalcó el diplomático estadounidense.

Añadió que apoyará no solamente las conversaciones simples, esas en las que todos estamos de acuerdo, pero también esas fuertes discusiones sobre los desmanes en derechos humanos, corrupción y abusos de las fuerzas de seguridad".



Este jueves, la embajada de EEUU en Venezuela, difundió un comunicado en su página web, en la denunció la decisión del CNE de "promover unilateralmente elecciones presidenciales sin garantías para asegurar que sean elecciones libres, justas y con validación internacional".

Lea aquí el comunicado Comunicado completo