Encuestadora ICS: 56,3% de los venezolanos reelegirá al presidente Maduro

8 de febrero de 2018.- Un estudio realizado por la encuestadora ICS reveló que 56,3% de los venezolanos reelegirá al presidente de la República, Nicolás Maduro, en los comicios que se realizarán el próximo 22 de abril.



"Es un hecho que el Presidente Maduro va a ser reelecto para estas elecciones", subrayó el director de ICS, Ronald Sánchez, al analizar los resultados del estudio, durante una entrevista concedida al programa Encendidos, transmitido por Venezolana de Televisión.



La muestra arrojó, además, que el 80,8% de los electores estará dispuesto a ejercer su derecho al voto. "A la sociedad venezolana le gusta ir a votar porque entiende que el voto es el máximo nivel de diálogo y de entendimiento político que pueden darse los venezolanos", apuntó.



Sobre la posibilidad de que ciertos sectores de la derecha pretendan sabotear las elecciones del 22 de abril, consideró que no influirán negativamente en el electorado y recordó que las acciones desestabilizadoras no surtieron efecto en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio, cuando más de 8 millones de venezolanos ejercieron su derecho al voto.



En el sondeo los consultados respaldaron que durante el proceso de votación exista una observación internacional "bien amplia y que de garantía de los resultados que se arrojen", que fue uno de los puntos del Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela que fue firmado esta semana por la delegación del Gobierno, pero no por la oposición.



Sobre el proceso de diálogo que ha impulsado el presidente Maduro con sectores de la oposición, la encuesta reveló que 81,3% de los consultados respaldan los acuerdos concretos entre las partes y aspiran que se materialice un pacto de convivencia "para que no exista injerencia de gobiernos extranjeros".



"Los venezolanos, sin importar su postura política, están cansados de tanta diatriba y piden que las partes se pongan de acuerdo", indicó Sánchez.



