Rafael Uzcátegui: PPT examinará su relación política con el Psuv

7 de febrero de 2018.- Con un Congreso Extraordinario que realizará este sábado 10 de febrero, en Caracas, el partido Patria Para Todos (PPT) discutirá sus relaciones políticas y acuerdos con el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela).



Así lo informó a PANORAMA su secretario general Rafael Uzcátegui, quien a la vez aclaró que esto no significa que “el PPT renuncie al proyecto socialista bolivariano”.



Señaló que los pepetistas también decidirán su política, pues también les sorprendió el llamado de adelanto de elecciones presidenciales que hizo la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “por lo que no tenemos candidato presidencial”.



El dirigente criticó que el Gran Polo Patriótico (GPP) dejó de reunirse. “Tiene mucho tiempo que no se reúne el consejo de partidos (...). Fuimos a las elecciones municipales con candidatos diferentes por lo que la alianza no fue total, ni perfecta. La gran mayoría de los partidos llevaron candidatos diferentes”.



Dijo que con el Psuv analizarán “la elección del alcalde municipio Simón Planas del estado Lara donde el PPT ganó las elecciones con el comunero Ángel Prado y el Psuv asumió como suya”.



Sobre el diálogo, Uzcátegui indicó que “no manejan ninguna información, ya que quien está dialogando es la oposición con el Gobierno y el Psuv”.



Recordó que hace un par de semanas sostuvieron una reunión con el vicepresidente Tareck El Aissami con quie acordaron crear espacios para conversar.