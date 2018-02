Diputado Ángel Rodríguez: Rex Tillerson fracasó en su intento de amedrentar al alto mando militar

Ángel Rodríguez Credito: Archivo

7 de febrero de 2018.- El Diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Ángel Rodríguez, denunció que Estados Unidos tiene varios meses tratando de reclutar oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que derroquen al Presidente Nicolás Maduro, apoyados por grupos de mercenarios locales y foráneos, además de fuerzas militares multinacionales.



“Se trata de un plan diseñado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), coordinado con apoyo de funcionarios de la embajada de país del norte en Caracas. Entre los operadores locales que utilizan para impulsar el golpe de Estado, están las organizaciones políticas Soy Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y Alianza Bravo Pueblo”.



Agregó que por órdenes de los halcones del Departamento de Estado han tratado de captar disidentes ofreciendo dinero, protección y visas estadounidenses, pero han fallado en este cometido, puesto que se han encontrado con un cuerpo castrense patriota y monolítico, dispuesto a dar su vida para defender la soberanía y la paz en Venezuela.



Rodríguez, quien también es diputado al Parlasur, destacó que la gira del Secretario de Estado de la potencia industrial, Rex Tillerson, estuvo centrada en la búsqueda de apoyo militar de varios mandatarios de la derecha latinoamericana, para sacar a Maduro de Miraflores por la fuerza, pero no lo logró.



“Los esfuerzos de Tillerson para aglutinar apoyo en una incursión bélica multinacional para derrotar al chavismo, son bien conocidos por el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el resto del alto mando militar venezolano, quienes ante esta amenaza se sienten indignados en vez de amedrentados”.



El parlamentario recordó que la Estados Unidos ha impulsado una campaña mediática internacional para desacreditar a las FANB, en la que participan las agencias internacionales AP, Reuters, EFE, AFP, Bloomberg, apoyados por CNN, The Washington Post, The New York Times, El diario ABC de España, entre otros.



“Han tratado de posicionar sin éxito la falsa matriz de opinión según la cual los militares venezolanos violan sistemáticamente los derechos humanos de la población. Pese al poder que los respalda, no han resquebrajado la moral de nuestros soldados y oficiales, que con gallardía rechazan las pretensiones hegemónicas de la nación imperial”, concluyó Ángel Rodríguez.