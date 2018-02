Venezuela planteará extender acción del comité de monitoreo de la Opep

Caracas, 5 de febrero de 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, propondrá extender por cinco años las acciones del comité de monitoreo encargado de supervisar el acuerdo de recorte de la producción petrolera firmado por integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep)—y productores externos—, con el fin de estabilizar los precios del crudo.

Esta propuesta la presentó el Mandatario, tras una reunión que sostuvo este lunes en Miraflores, Caracas, con el secretario general de la Opep, Mohammed Barkindo.

En declaraciones a la prensa, ofrecidas en las afueras del Palacio de Miraflores, Maduro resaltó que tras firmar el acuerdo de recorte, que entró en vigencia a inicios del 2017, se logró equilibrar y mejorar el precio del petróleo.

Recordó que tras la caída del crudo, a mediados de 2014, se ha mantenido la comunicación con la Opep, para afinar mecanismos destinados a estabilizar el mercado de este sector.

Señaló que trabajarán en ampliar los acuerdos entre los 24 países Opep y no Opep hacia los próximos años. "Me he comprometido ampliar a fondo con todos los jefes de Estados de los 24 países productores Opep y no Opep para ver más allá 2019, 2020,2021, 2022", detalló.

Uso de criptomonedas en la Opep

El Presidente mencionó que en el encuentro le explicó a Barkindo la creación de la criptomoneda venezolana el Petro, que está respaldada en la reservas certificadas de petróleo y próximamente de diamante y oro.

Al respecto, dijo que en los próximos días propondrá formalmente a los países miembros de la Opep, adoptar mecanismos conjuntos para usar criptomonedas respaldadas en petróleo.

Además, notificó que el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, trabajará conjuntamente con la Secretaría General de la Opep en la puesta en marcha del Petro, que entrará al mercado este mes.

Venezuela clave en la estabilización del mercado

Por su parte, Barkindo, destacó que Venezuela, a través del liderazgo de Nicolás Maduro, ha sido clave en la estabilización del precio del petróleo.

"Usted (Maduro) no solamente dio la visión, sino también el compromiso en este trabajo conjunto que permitió estabilizar el mercado, usted tomó la iniciativa y el liderazgo de reunirse con todos los jefes de Estados, no solamente de la Opep sino de los países no Opep", dijo.

Resaltó la evolución de los eventos de 2017 que permitieron la estabilidad del mercado internacional, al tiempo que detalló que el pasado mes de diciembre se logró un cumplimiento de 129% del acuerdo de recorte petrolero.

"Con su trabajo hemos roto un nuevo récord de que son ahora 30 países productores los que están dispuestos a cooperar con nosotros para lograr la estabilización del mercado petrolero. Estoy plenamente de acuerdo con lo señalado por usted de que es imprescindible continuar trabajando a fin de garantizar alcanzar la meta, en el sentido que logremos tener un equilibrio del mercado sostenible", acotó.

En 2016, los miembros de la Opep acordaron sacar del mercado 1,2 millones de barriles diarios (MBD) para depurar el exceso de inventarios.

A este iniciativa se sumaron 11 países externos al grupo que se comprometieron a reducir el bombeo conjunto en 558.000 barriles, para fijar una cuota de reducción global de 1.758.000 MBD.

En 2014 el mercado petrolero se vio afectado debido a que Estados Unidos, principal comprador de este hidrocarburo, comenzó a vender petroleo obtenido a través del fracking, un método de impacto ambiental. Por esta razón el precio del barril de petróleo cayó hasta rondar 23 dólares.