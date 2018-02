Obreros de Mitsubishi son victimas de amenazas de muerte y fueron atacados a balazos

04/02.- En el transcurso de esta última semana, trabajadores denuncian estar sufriendo amenazas de muerte y hasta disparos con balas de alto calibre. Los mensajes dejados muestran un trasfondo y la presunción de que la Empresa MMC Automotriz S.A (MITSUBISHI), Zona Industrial de Barcelona, está involucrada en los hechos de violencia.



En la madrugada del dia miércoles 30 de enero, la casa de trabajador Alfredo, fue tiroteada con mas de treinta y cinco disparos, este es uno de los trabajadores que ha levantado su voz de protesta contra las irregularidades de esta Transnacional, y recibió un ultimo llamado por la delincuencia amenazando que de continuar luchando por sus derechos lo eliminarían.



La denuncia sobre esta grave situación se realizó a los organismos como Fiscalía Publica, Defensoria del Pueblo y Consejo Legislativo Regional Anzoátegui. Hasta los momentos no han tenido una respuesta adecuada de investigación a la empresa, el terrorismos laboral viene aconteciendo desde el año 2009, cuando la Empresa Mitsubishi generó el asesinato de dos (2) trabajadores que luchaban por el reenganche de sus compañeros subcontratados (tercerizados) y derechos laborales pendientes, situación grave de asedio que se ha mantenido durante estos 9 años. Los trabajadores afirman estar sometidos a una delincuencia organizada dentro y fuera de las instalaciones de la empresa que funciona como paracos-mercenarios.



Los trabajadores hacen un llamado nacional a las autoridades competentes para que intervengan e investiguen a la gerencia y dueños de MMC Automotriz S.A. También se dirigen al movimiento obrero para organizarse y enfrentar este terrorismos patronal, tanto en el sectores privados como publico, ya no les basta con la violación de los derechos laborales, imponer un miserable salario, inseguridad laboral, ahora vienen decididos a eliminar las organizaciones de los trabajadores y asesinar obreros luchadores.



¿ Es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) NO PUEDE ENTRAR en éstas empresas? ¿ Quien la hará valer? ¡Digan ustedes diputados de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, PODER PLENIPOTENCIARIO!



COMPAÑEROS TRABAJADORES ES EL MOMENTO DE LUCHAR PARA UNIRNOS Y RESISTIR!!