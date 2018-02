UPV, MEP, Podemos y Tupamaros postulan a Maduro como su candidato presidencial

3 Feb. 2018 - Cuatro importantes partidos del Gran Polo Patriótico postularon este sábado a Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones presidenciales que, según mandato de la Asamblea Constituyente, deberán realizarse antes del 30 de abril de este año. En dos actividades, realizadas en Parque Central y en el Teatro Principal de Caracas, la directiva y militantes de las organizaciones antes señaladas manifestaron su apoyo al presidente venezolano, quien el día anterior recibió el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). El partido Patria Para Todos (PPT) hará su asamblea el 10 de febrero, y el Partido Comunista está esperando la fecha de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral para realizar su Conferencia Nacional.

Movimiento Electoral del Pueblo

El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) ratificó este sábado su apoyo a Nicolás Maduro como candidato presidencial. El secretario general de esta organización, Gilberto Jiménez Prieto se refirió a la importancia de apoyar a Maduro en estos comicios, para lo cual llamó a la unión de las fuerzas revolucionarias.

También mencionó que de cara a los comicios presidenciales es fundamental trabajar en temas de interés nacional, como:

La consolidación de un sistema de transporte público en todo el país.

La rehabilitación del sistema Metro de Caracas, así como de los diversos sistemas de transporte superficial en las ciudades del país.

Continuar los proyectos de consolidación de la industria farmacéutica con apoyo de países como China y Cuba.

La necesidad de revisar la situación fronteriza y trabajar en la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos, afectado por la guerra económica y los constantes ataques nacionales e internacionales contra el país. "Hay que seguir centrando todos los esfuerzos en mantener los logros alcanzados por la revolución", enfatizó el dirigente político, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Unidad Popular Venezolana

El secretario del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Henry Hernández, declaró este sábado a Nicolás Maduro como candidato de esa organización partidista. "Ha este ejército de revolucionarios y revolucionarias de la UPV no le queda ninguna duda de que usted tiene que ser el Presidente reelecto de todos los venezolanos para el ejercicio 2019– 2025, no tenemos ninguna duda", dijo.

Hernández destacó los retos que ha tenido que asumir Nicolás Maduro como Presidente para continuar con el legado del Comandante Hugo Chávez. Señaló que desde el 2013, el mandatario ha afrontado una serie de obstáculos como los ataques económicos que sostiene el Gobierno de Estados Unidos al imponer sanciones para doblegar al pueblo venezolano que mantienen en alto su moral.

De igual forma, destacó las decisiones que tomó el jefe de Estado venezolano para consolidar la paz y el diálogo en el país ante la violencia que promovió la oposición entre julio y abril del año pasado. "Ahí ha estado nuestro camarada acertando, llenándonos de victorias y en victorias, delegando su confianza en los momentos más descafiles en la sabía decisión de nuestro pueblo que ha sabido responder porque ha estado consciente de todo lo que nuestro proyecto político revolucionario le ofrece a nuestro país", manifestó.

También hizo énfasis en las acciones abordadas por el Ejecutivo Nacional en fortalecer la unión cívico-militar como legado del comandante Hugo Chávez.

Podemos

El partido político Podemos ratificó este sábado su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro. "Nuestra organización política manifiesta su apoyo irrestricto a la candidatura del presidente Nicolás Maduro al proceso de elecciones del periodo 2019-2025", expresó el secretario general de la tolda, Didalco Bolívar.

Bolívar indicó que bajo el liderazgo de Maduro Venezuela podrá avanzar hacia la consolidación de una economía post petrolera que permita el desarrollo del país. Precisó que con el liderazgo de Maduro iniciará una nueva era Bolivariana capaz de asumir los retos y desafíos nacionales e internacionales para lograr el bienestar del pueblo venezolano bajo los ideales del Libertador Simón Bolívar y siguiendo el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Agregó que: "Estamos convencidos que el liderazgo de Nicolás Maduro Moros, además de expresar el compromiso revolucionario, ha demostrado en la práctica su honestidad en el manejo de los dineros públicos, la transparencia de sus actos y en las convicciones de sus decisiones".

Asimismo hicieron un reconocimiento a al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por su capacidad de articulación para fortalecer al Gran Polo Patriótico.

Tupamaros

El Movimiento Tupamaro postuló este sábado a Nicolás Maduro como candidato presidencial. "Proclamamos a Nicolás Maduro Moros como candidato presidencial de nuestra organización para los comicios que se llevarán en el presente año", reza el acta de proclamación que leyó José Manuel Pinto, durante el encuentro que sostuvo esta organización con el Gran Polo Patriótico y el presidente Nicolás Maduro en Parque Central, Caracas.

A través del referido texto, el Movimiento Tupamaro hizo reconocimiento al liderazgo del presidente Maduro por su defensa al pueblo de los enemigos de la patria y por avanzar en la construcción del socialismo. Señalaron que tras la partida física del Comandante Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, las fuerzas políticas de Estados Unidos (EEUU) dieron por vencida la Revolución Bolivariana y creyeron que el modelo neoliberal sería retomado en la región.

"Esa tesis fue derrotada cuando el pueblo eligió a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", expresaron.

Recordaron que por esta razón, la dirigencia política de EEUU emprendió una serie de ataques contra Venezuela mediante la orden Ejecutiva que firmo en 2015 el expresidente Barack Obama y que declara a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria". Indicaron que este documento le facilitó al actual Gobierno estadounidense— que dirige de Donald Trump —atacar y aplicar sanciones políticas y económicas para debilitar al pueblo venezolano.

Por otro lado, recordó que la oposición emprendió otro plan golpista, cuando apostaron a la violencia fascista que promovieron durante el mes de julio y abril del año pasado que causó la muerte de 124 personas, acotó la organización.

En este sentido, la secretaria del partido celebró la gallardía que mostró el Presidente tras convocar el 1 de mayo de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente profundamente obrera y comunal para derrotar los planes violentos de la oposición y de esta forma consolidar la paz y el diálogo en Venezuela.

Maduro: Estoy listo para la batalla electoral de este año

Por su parte, el presidente Maduro, asumió el compromiso de llevar al fuerzas revolucionarias a una nueva victoria ante las próximas elecciones presidenciales. "Ahora estoy deseoso de ir a la batalla electoral en el escenario en el que vayamos porque tengo fe en el pueblo, porque sé que el pueblo me va dar su amor, porque sé que el pueblo venezolano me ama y encima de cualquier dificultad me hará Presidente", dijo este sábado.

El Presidente manifestó que su misión es seguir el legado del comandante Hugo Chávez y trabajar siempre junto al pueblo. "Soy el mismo que estuvo al lado de Chávez desde el mismo día 4 de febrero de 1992 hasta el 5 de marzo del 2013 cuando se despidió de nosotros. Soy el mismo que juró ante Chávez dar su vida con lealtad por llevar adelante su proyecto, su legado. He cumplido desde mi corazón", manifestó.

Partido Comunista de Venezuela

Por otro lado, el Partido Comunista de Venezuela dio a conocer este sábado la resolución política del 8° pleno del Comité Central, realizado el pasado 30 de enero, en el que informaron que están en espera de que el Consejo Nacional Electoral establezca la fecha para las elecciones presidenciales, con el fin de convocar la XIV Conferencia Nacional del partido donde escogerán a su candidato para la Presidencia de la República. En el documento, mostraron una posición crítica con la Asamblea Nacional Constituyente, el diálogo con la oposición y con factores empresariales.

Patria Para Todos

Por su parte, la Secretaria Nacional de Patria Para Todos, Ilenia Medina, informó en rueda de prensa el pasado lunes que autoridades del partido se reunieron con el vicepresidente Tarek El Aissami el pasado 26 de enero. En la reunión, que calificaron de cordial, señaló que la relación con el PSUV estaba en revisión porque PPT entiende que "la alianza debe redefinirse y trascender lo electoral, tomando en cuenta la responsabilidad que asume una organización con sus electores". Medina fue muy enfatica al indicar que estas elecciones presidenciales "no solo se elige a un presidente o presidenta, se esta defendiendo una opción, un modelo político. Se defiende la patria".

Medina anunció que la Asamblea Nacional de PPT se efectuara el 10 de febrero. Indico la diputada pepetista que, de llegar una respuesta de PSUV sobre la nueva alianza, podrán presentarla a la plenaria de los delegados del PPT o incluso podría el candidato del PSUV hacer el mismo la presentación en la plenaria.

Otro tema abordado con El Aissami fue proponer que el PSUV y PPT trabajen juntos para que el CNE reconozca que el candidato ganador en las elecciones municipales en el municipio Simon Planas del estado Lara es el comunero y constituyente Angel Prado.