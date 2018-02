31 de enero de 2018.- Aunque la convocatoria a elecciones es una atribución exclusiva del Poder Electoral, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un “Decreto que convoca a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018”. Una vez más, esta decisión será “legalizada y legitimada” a través del CNE quien formalmente “convocará y organizará” dichos comicios.

Con respecto a lo que muchos han llamado “adelanto de elecciones presidenciales”, el Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (CER Latinoamericana) ha realizado un grupo focal para debatir el tema titulado: Elecciones presidenciales 2018: ¿Abrir un camino o vivir en la encrucijada?. El grupo estuvo formado por cinco (5) miembros. Tres (3) mujeres y dos (2) hombres. Este grupo presenta como particularidad de estar conformado de la siguiente manera: Un simpatizante del Partido Acción Democrática, un exdirigente de base del partido COPEI del estado Vargas, una simpatizante de Voluntad Popular, una militante de base del PSUV, una persona que se autodefine como “chavista, no madurista” y por una persona que se define como chavista . Las preguntas generadoras fueron las siguientes: ¿Qué piensas de la convocatoria a elecciones en la que se fijó como fecha tope el 3 de abril de 2018? ¿Crees que haya garantías para respetar la expresión de los electores? ¿Piensas que Nicolás Maduro pueda repetir como presidente, una vez que se ha proclamado como candidato del oficialismo? ¿Saldrás a votar? ¿Por qué y para qué sirve la decisión de votar o no en estas elecciones?.

“Yo pienso que el gobierno de Nicolás Maduro es el que más adversarios y rechazo ha tenido. Ese es un “mérito” que se ha ganado él con la ayuda de su gobierno de indolentes e ineficientes. Aquí los niños se mueren de desnutrición, no hay medicinas, el sistema de salud está cada día peor. Las muestras autoritaristas y el despotismo demostrado por este gobierno es comparable con gobiernos que han sido ampliamente rechazados en el Mundo. El chantaje, la coacción, la trampa, la zancadilla, la corrupción y la indolencia son características de un gobierno que es mucho más eficaz para acallar la crítica, que para resolver los problemas que aquejan al pueblo venezolano. ¿Se puede imaginar que un gobierno con esas características pueda ganar nuevamente unas elecciones? ¡Claro que no! Sin embargo, el gobierno tiene harta posibilidad de “ganar” las elecciones. El fraude está montado. Este es el gobierno que siendo rechazado por la amplia mayoría de la población tiene la posibilidad de reelegirse para un período de seis años más en el poder. Yo, a pesar de eso espero que todos salgamos a votar para que no nos roben el voto. El CNE debe ser auditado urgentemente, sus autoridades deben ser cambiadas antes de las elecciones y Tibisay Lucena debe aparecer para que presente su renuncia. Voy a votar porque mi voto no me lo van a robar y punto”. (Crisángel Camargo, simpatizante de VP).

Desde el anuncio de las elecciones presidenciales. Mucho se ha hablado del “adelanto” de las elecciones, no obstante es menester decir que no existe en la CRBV una fecha específica sobre cuándo deben convocarse las elecciones presidenciales. La única fecha que está definida es el 10 de enero de 2019, día en el cual comenzará un nuevo período presidencial (artículo 231 constitucional). Luego, las elecciones deberán realizarse en cualquier momento antes de esa fecha. Pero lo que sí es un principio de seguridad jurídica es que la convocatoria se realice con suficiente antelación a los fines de poder definir adecuadamente sus reglas, las cuales, de acuerdo con el artículo 298 de la Constitución, no pueden ser modificadas al menos seis meses antes de la elección.

“Sinceramente esta es una nueva forma de dictadura. Sí, de dictadura, y en dictadura se pueden hacer elecciones para darle visos de legitimidad a un régimen que está ampliamente cuestionado a nivel internacional, lo que les perturba algunos negocios para seguir enriqueciéndose a costas del sufrimiento del venezolano. Eso es lo que busca este régimen neodictatorial. Vamos a unas elecciones adelantadas, apresuradas, decididas entre camarillas entre gallos y medianoche. Unas elecciones en la que los partidos han sido ilegalizados, han sido defesnestrados, como fue el caso de COPEI y el MEP, a través del TSJ; en el que se ha encarcelado a dirigentes políticos de oposición, o simplemente se les ha inhabilitado políticamente. Vamos a unas elecciones sin la anuencia nuevos partidos porque se les ha negado su legalización. Los nuevos partidos que se legalizan lo hacen desde el gobierno y con el poder del gobierno saltándose todas las odiosas trabas impuestas por el CNE. Aquí han mudado de centros de votación a electores sin previo aviso. No se ha hecho nada para que los millones de venezolanos que se han ido al exterior, huyendo del hambre, puedan ejercer su derecho al voto. Aquí se han cambiado sin previo aviso a personas de centros electorales sin previo aviso. Esta tramoya se hizo, sobre todo, en la población de las urbanizaciones de clase media a quienes les cambió los centros electorales a barrios lejanos a sus localidades y en la que, en algunos casos, han denunciado que miembros de colectivos los han amedrentado al momento de ejercer su derecho al voto. Además de todo eso se ejerce un perverso chantaje a la población más empobrecida y donde golpea más la crisis: amenazas de que les van a quitar la bolsa (del CLAP), que te botaran del trabajo y hasta que no te darán los “fulanos bonos” que, por cierto, significan un caso más perverso que la supuesta compra de votos por parte de los diputados del Amazonas y que les dio paso a desconocer la voluntad del pueblo cuando al elegir a diputados de la oposición a la Asamblea Nacional. Todo esto el gobierno lo puede hacer porque la MUD es más de lo mismo. Nos mandó a la casa cuando tuvimos al gobierno en tres y dos. Yo no voy a votar. Igual hay un fraude y no me voy a prestar a ese juego de legitimar a un gobierno que incluso usará los votos en contra para decir que son demócratas”. (William Trejo, ex dirigente de base del Partido COPEI)

Recientemente se han realizado estudios que hablan de la “integridad electoral” que no es más que las condiciones mínimas que deben existir en torno a toda elección para garantizar la democracia y la expresión de los electores. Es decir que el concepto de “integridad electoral” abarca todas las fases previas, relacionadas y posteriores a la elección.

Partiendo desde ese punto de vista, la pregunta que surge en medio del debate es que si en Venezuela se cuenta con las condiciones mínimas para tener “integridad electoral”. Las principales causas por la que la mayoría de los asistentes consideraron que no existen en nuestro país “integridad electoral”. A continuación se enumeran los elementos que surgieron en medio de la discusión y el debate: 1. El CNE ha demostrado ampliamente que no es una instancia imparcial, 2. Los integrantes del CNE fueron designados de manera fraudulenta por la Sala Constitucional del TSJ, 3. El registro electoral ha cambiado de manera arbitraria a ciudadanos de centros de votación, 4. No hay libre participación política y esto se hace por la vía de ilegalización de partidos, políticos inhabilitados o encarcelados, la prohibición de facto que se legalicen nuevos partidos políticos, 5. La intervención ilegal e ilegítima de la ANC al desconocer la voluntad de la mayoría del pueblo zuliano cuando escogió a Juan Pablo Guanipa como gobernador del Zulia, 6. No garantizar el voto de los venezolanos que se han ido al exterior.

Una de las participantes no estuvo de acuerdo con la conclusión de los otros participantes en relación al tema de la “integridad electoral”. En su opinión el CNE ha actuado “ajustada a Derecho” y afirma que “la ANC es un organismo democráticamente electo por más de 8 millones de venezolanos”, que según afirma, con su voto “pararon la violencia de guarimberos que asesinaron a venezolanos inocentes quemándolos vivos”

“Yo, soy chavista de corazón y no voy a hacerle el juego a la Derecha que lo que quiere es que nos invadan los gringos. Yo si voy a votar por Maduro porque no soy traidora. Maduro ha sido el presidente más vilipendiado y perseguido de la historia. Incluso lo han atacado más que a Chávez. Aquí quienes han subido los precios son los empresarios y ni hablar de Mendoza. EE UU y los gobiernos de la derecha más rancia lo que quieren es apoderarse de nuestro petróleo. Yo si voy a votar para que el gobierno pueda, de una vez por todas, derrotar la falsa opinión de que aquí en Venezuela no queremos nada con la revolución. No les basta con las elecciones que hemos ganado, ellos quieren que los revolquemos en las presidenciales, pues así le vamos a ganar ¡por revolcón!, duélale a quien le duela. Este gobierno con guerra económica ha sabido proteger al pueblo. Sus armas para esta guerra han sido los CLAP, ha decretado aumentos de sueldos y pensiones en medio de una guerra económica, los bonos, el carnet de la patria, en fin ha salido adelante y ha protegido al pueblo. Por supuesto hay fallas, hay cosas por mejorar pero nadie dijo que sería fácil. Lo que no lo ve la gente es que estamos bloqueados y eso no es culpa del gobierno. Ahora son las sanciones. Yo no voy a dejar al gobierno solo en esta guerra. Si se monta la oposición vamos a estar como Argentina con Macri que hasta la edad de de jubilación la subieron ¡Por dios!. Quieren que el CNE actúe como si le perteneciera a la oposición. Y como nos los decía Chávez ¡Al enemigo ni agua!”. (Celina Màrquez, militante del PSUV).

Un elemento importante que se puso de manifiesto en el grupo focal es el desencanto con sus direcciones políticas. Tanto personas que han sido parte del proceso revolucionario ya no se sienten identificada con la dirección del PSUV/Gobierno. Mucho menos con los partidos del llamado Polo Patriótico por no significar una voz que se haya colocado del lado de quienes padecen los embates de esta crisis, sino al contrario han jugado a justificar las medidas cada vez más erráticas del gobierno en materia económica y política; así como quienes los que se sentía identificados con la MUD, hoy han acumulado las frustraciones a los que los ha llevado una dirigencia política que es considerada como funcional a Maduro.

“Apoye a Chávez durante todo su mandato. Hay que reconocer que durante el gobierno de Chávez, las condiciones económicas y sociales de todos mejoraron. Eso, en mi concepto, es un gobierno que piensa en el pueblo. Pero poniéndose la mano en el corazón hay que responder la pregunta ¿Maduro piensa en el pueblo? ¡Pues, no! Por eso quiero que Maduro se vaya, utilizan la figura de Chávez para hacer exactamente lo contrario de lo que haría él. Yo si voy a salir a votar, no sé por quién, pero votaré en contra de Maduro, luego, veremos qué hacemos pero de estos corruptos hay que salir. Y que quede claro, soy revolucionario, no he saltado la talanquera, aquí quienes han traicionado a Chávez es quienes están en el gobierno” (Yubitza Carrera, chavista)

“Yo nunca voté por Chávez, nunca me sentí identificado con su proyecto. Eso sí, cuando hacía algo bueno, lo reconocía porque nunca he comulgado con el fanatismo, que fue lo que enloqueció a muchos chavistas que parecieran que en vez de política estuvieran practicando una religión. Pero más allá de todo esto, yo en la actualidad estoy muy decepcionado de la MUD y de la oposición. Simplemente que nos dejó solos en la carrera por salir del Gobierno de Maduro y en esa medida son corresponsables de la situación que estamos viviendo en la actualidad. A pesar de saber que el gobierno va a cometer fraude voy a salir a votar. Mi deseo es que saliera un candidato de consenso en la oposición, si no es así, igual saldré a votar porque a mí me han dicho que el que no sale a votar, el gobierno usa ese voto a su favor. Yo la verdad es que sé en contra de quien voy a votar, lo que no estoy claro por quién votaré, pero mi voto es mío y no se lo voy a dejar al gobierno”, (Carlos González, simpatizante de AD)

Esta entrega de En Foco, puso de manifiesto que las elecciones presidenciales en Venezuela están rodeadas de un clima de desconfianza en el poder Electoral. Así mismo con el silencio que se ha hecho en relación a la no salida en público de la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Además de la doble identificación con doble inscripción en el registro electoral de Heiker Vásquez, quien fuera asesinado en el operativo en el que se asesinara a Oscar Pérez.