Freddy Bernal fue designado Protector del estado Táchira

31 de Enero.- Este miércoles 31 de enero, en un acto celebrado en el estado Táchira, Freddy Bernal, fue designado como Protector del estado Táchira por instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro, así lo dio a conocer Néstor Reverol, ministro de Interior Justicia y Paz.

En este sentido, el también ministro de Agricultura Urbana, afirmó que "este es un equipo multidisciplinario, cívico militar, para hacer frente a una problemática compleja en la entidad, siendo la región tachirense punta de lanza de la contrarrevolución para derrocar el Gobierno Constitucional que dirige el presidente Maduro".

Precisó que para nadie es un secreto que Estados Unidos quiere derrocar el gobierno y han hecho el esfuerzo a través de la Guerra Económica, las sanciones financieras y toda una serie de acciones internas para desestabilizar la Patria. "Gracias a la conciencia de nuestro pueblo y a la acción directa y contundente del presidente Nicolás Maduro, hemos logrado subsistir y vencer diversos obstáculos en Paz, hemos derrotado la violencia política y los hemos derrotado en las urnas electorales", acotó Bernal.

Durante su intervención, recordó que el día de ayer el presidente Trump afirmó que había aplicado a Venezuela más de 50 tipos de sanciones y aseguró que no reconocerá las próximas elecciones presidenciales.

Asimismo, precisó que por su parte "el presidente Santos de Colombia en una insolente intromisión de nuestra política interna, se adelantó a decir que él tampoco reconocerá las elecciones en Venezuela, por lo que el estado Táchira sigue siendo el epicentro de la conspiración de los gobiernos norteamericano y colombiano para derrocar o penetrar la Revolución y desestabilizar nuestro país".

Bernal aseguró que estará trabajando en coordinación cívico-militar para enfrentar una amenaza contra Venezuela, y más allá de los problemas cotidianos que abordará durante su gestión, aseguró que "éste es un problema de gobernabilidad, de enfrentar una conspiración, por ello estamos aquí un equipo del gobierno central y otro del alto mando militar, para enfrentar con contundencia lo que haya que enfrentar, con las fuerzas del estado".

Finalmente, puntualizó que "no venimos a negociar la autoridad, la autoridad no se negocia, la autoridad se impone con la Constitución en la mano, y no la vamos a negociar", sentenció.