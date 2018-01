En Táchira registraron 151 casos de paludismo en el mes de enero

30 de enero de 2018.- Para el epidemiologo Noel Calderón los tachirenses que por la difícil situación económica y social se han ido a buscar "mejores condiciones" y han ido a trabajar al arco minero "en vez de traer oro, han traído enfermedades". Esta aseveración la hace a propósito que las autoridades de salud informaron que la cifra de casos de paludismo en lo que va de año en la región se han triplicado con respecto a enero del año pasado. "Hemos registrado hasta el momento 151 casos que contrastan con los 57 casos que se registraron en enero del año pasado, estos casos no son autóctonos, no son propios de la región, son casos que provienen del oriente del país, sobre todo de los estados Bolívar y Amazonas"

El jefe de epidemiología regional Noel Calderón destacó que en el Táchira no hay medicamentos para tratar la enfermedad, pues no los mismos son suministrados por el ministerio de salud y hasta ahora no ha habido despacho.

14 neonatos y 3 mujeres embarazadas han fallecido

El presidente de la Corporación de Salud del Táchira doctor Luis Ramírez explicó que a diario deben enfrentar dificultades para salvar vidas.

"Tenemos que hacer público que en lo que va de año han fallecido 14 recién nacidos en la unidad por múltiples factores, no sólo por el problema laboral, que a veces hay una sola enfermera para atender a 28 niños en una sala de medicina interna, sino también el déficit de insumos, aunque tenemos algunos antibióticos, hay medicamentos con los que no contamos y eso suma el problema", destacó el presidente de Corposalud Luis Ramírez.

Asimismo afirmó que, actualmente, las madres en el embarazo no tiene ni el control ni la alimentación adecuada y traen al mundo niños preterminos. "Los casos que hemos evaluado son niños preterminos con 600 gramos de peso en promedio y por su condición es difícil para luchar por la vida, pero además nacen infectados, porque las madres tenían infecciones urinarias y no consiguieron el tratamiento lo que hace que el parto se complique", señaló con preocupación el doctor Luis Ramírez.

De igual forma los galenos acotaron que en el mes han fallecido 3 mujeres embarazadas, el mismo número que el año pasado. Destacaron que fue en el 2016 cuando se produjo una cifra récord de muertes maternas con 500 casos, la mayor registrada en las últimas dos décadas y esto fue bajo la administración de José Gregorio Vielma Mora ahora Ministro de Comercio Exterior.