Arreaza: Sanciones de EEUU y UE han hecho daño a la economía y pueblo de Venezuela

Caracas, 30 de enero de 2018 .- El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, participó este lunes en el programa “Con Amorin”, donde se tocó el tema de la agresión mediática y política contra Venezuela, a traves de VTV.

El representante de la cartera ministerial expuso de forma detallada cada uno de los ataques a los que ha sido sometida Venezuela durante el año 2017 y en lo que va de 2018, tanto política, como mediáticamente, en relación con derechos humanos, economía, energía, entre otros.

El Canciller apuntó que los ataques que recibe Venezuela no son unipersonales, como los quiere hacer ver el imperialismo, sino que tienen repercusión en todo el Pueblo venezolano.

“Decretos como el de Trump, del 24 de agosto, que es donde están las sanciones contra la economía venezolana (…) algunos ciudadanos de oposición, que están también obsesionados y no ven que esto no es contra un cargo, una persona, una personalidad del gobierno, no, esto es contra la economía, contra la posibilidad que podamos intercambiar nuestros bonos. Estas sanciones le han hecho daño a la economía venezolana y ese era el objetivo”, aseguró.

A su vez, comparó las políticas exteriores aplicadas por el imperialismo para lograr sus objetivos de invasión y de apoderarse de otras naciones.

“El canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado utilizó un indicador terrible, para evaluar la política exterior de EEUU, en este caso se refería a Corea del Norte y decía han muerto unos pescadores, hay hambre en Corea del Norte, eso quiere decir que nuestra política exterior va por buen camino”, fustigó.

Al mismo tiempo que subrayó que en Venezuela hay un pueblo bravío que está dando la batalla junto a una Revolución que sabrá salir adelante.

Por otra parte, el responsable de la cartera ministerial indicó que se realiza un inversión por parte de la extrema derecha mundial para que los medios internacionales creen un imagen distorsionada de la realidad en Venezuela ejerciendo una guerra mediática contra el país.

“Justo en el periodo antes y después de la Constituyente es que son los grandes ataques contra la Revolución, contra Venezuela. Y efectivamente se distribuyente entre una serie de medios de comunicación, como el Bloomberg, Miami Herald, Breibart, News, y quienes son los dueños de los medios de comunicación, en el caso de Estados Unidos, son los grandes capitalistas”, comentó.

Además ratificó que en Venezuela el socialismo es la única opción, y que el capitalismo impuesto por el imperio es un sistema fallido en el mundo.

“Nosotros en Venezuela representamos una opción, el socialismo para nosotros además es la única alternativa que hay, pero otros pueden tener otra opinión, y donde ellos ven que hay un anticuerpo contra lo que ellos han creado, actúan con toda la fuerza, y es ahí donde tenemos que dar la batalla, unidos hay que luchar y hay que vencer”, aseguró.

Gobierno Bolivariano sigue abogando por el diálogo

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, durante la entrevista ofrecida en el espacio Con Amorin, reiteró que el Gobierno Bolivariano sigue apostando por el diálogo con la oposición venezolana.

“Si el Presidente Nicolás Maduro no hubiese sido tan insistente, con los llamados a diálogo desde el año 2014, si no hubiese sido tan persistente con el diálogo, quizás estuviésemos en un proceso cíclico de violencia política, de terrorismo en la calle entre los factores de la oposición”, comentó.

De igual forma, señaló que ha habido voluntad del Gobierno y que la oposición venezolana ha puesto también de su parte, por lo que espera que brevemente se pueda alcanzar ese acuerdo necesario donde debe haber sesiones mutuas y donde se debe respetar la Constitución.

Además recalcó que siempre hay posibilidad de que el imperialismo interfiera en los procesos de diálogo, ya que está obsesionado con Venezuela.