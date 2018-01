Por falta de materia prima paralizada 100% de la producción de Inlaca

La empresa envasadora de productos lácteos y achocolatados dejó de producir debido a la falta de materia prima, dejando en incertidumbre a más de 600 trabajadores.



Valencia-. A 69 años de producción ininterrumpida la empresa de productos lácteos Inlaca ubicada en la zona industrial de Valencia amaneció este lunes paralizada en 100%. Esta situación afecta a mas de 600 trabajadores directos.



Los trabajadores temen que la paralización, que se debe a la falta de materia prima, los deje completamente fuera del mercado laboral. Fernando Carrillo secretario general del sindicato de Inlaca comentó que en 2014 de un total de 19 líneas, dejaron de producir 15. Hasta el viernes pasado se mantuvieron activas cuatro.



Lo que llevo a la paralización es la plata en principio la falta de materia prima (entre ellos materiales para envasar como Tetrapack ), luego la escasez de repuestos para la reparación y mantenimiento de las maquinas y el tercero factor es la no adjudicación de divisas.



Ya anteriormente, el sindicato había denunciado la falta cartones para la elaboración de las diferentes presentaciones de jugos, leche, bebidas achocolatada, chicha y yogur. Tampoco tenían en inventario pulpas de manzana y pera.



En la Corporación Inlaca se producían productos lácteos, bebidas achocolatadas y jugos cítricos. José Severiche quien es técnico en mecánica y lleva tres años subsistiendo con salario mínimo. Su sueldo era de cuatro salarios mínimo a en 2015. “Yo siempre me preguntaba como puede vivir alguien con sueldo mínimo, hoy se con las carencias que se viven y eso que soy profesional”.



Manuel Lozada secretario de reclamó del sindicato Inlaca, manifestó su preocupación ante el posible cierre de la empresa y que sean enviados a sus casas. Asimismo, insistió en que la debacle de la principal zona industrial de Venezuela que agrupa 80 % de la producción del país, hoy se encuentra en un colapso. “Nos sentimos desmoralizados con esta situación, nos preocupa el éxodo de la mano obrera calificada de nuestro país que eso también nos ca traer un retraso para recuperar la productividad”, dijo Losada.



Los trabajadores hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se ahí que se forma real atender la situación dramática por la que atraviesa la zona industrial y no continúen sé dando funciones empresariales. Revelaron que en los próximos días realizaran una “mega marcha” en donde se uno tan todos los trabajadores afectados de las empresas que han ido sé dando funciones.



