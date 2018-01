Habla Ramírez: “tengo muchísima información de estado, confidencial, muy valiosa”

28 de enero de 2018.-

Momentos después del anuncio del Fiscal General de una orden de aprehensión en su contra –mediante una alerta roja de Interpol- y cuando ya su nombre volaba en las tendencias de Twitter, La Razón pulsó desde la clandestinidad la opinión de Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo, expresidente de Pdvsa y exembajador de Venezuela ante la ONU.

"Las acusaciones del Fiscal son falsas y rebuscadas", acota. "Insiste en vincularme en casos que no tienen pies ni cabeza. Esto se originó cuando empecé a manifestar públicamente – porque ya lo había hecho en privado- mi inconformidad con la situación del país y la manera como se conduce al gobierno y, en particular, el Presidente".

Agrega que luego de haber manifestado su descontento comenzó a recibir presiones para que "no dijera nada, ni escribiera nada" acerca de la "situación deplorable" que atraviesa Venezuela.

"Soy un hombre que atiende a sus principios y responde a su conciencia", destaca.

Asimismo, refiere que luego de un altercado sostenido con el Jefe de Estado y de haberle entregado el cargo en la ONU, señala que el Fiscal William Saab se ha prestado para lo que denomina como "un show". "Hemos llegado ahora a este punto insospechado e inimaginable para mí, en donde un gobierno -que se dice chavista- tiene una agresiva persecución política en mi contra", enfatiza.

"Soy chavista, revolucionario y socialista", reitera durante la entrevista.

"FISCAL ESTÁ SUBORDINADO AL PRESIDENTE"

¿Se esperaba esta actitud de Tarek William Saab, su excompañero del PRV-Ruptura y de la Universidad de Los Andes y, además, luego de haberlo apoyado usted en Pdvsa, tal y como usted ha referido en sus recientes escritos?

Efectivamente, conozco a Tarek desde el PRVRuptura en donde militamos, lo conocí siempre como alguien que era poeta y defensor de los derechos humanos. Pero, creo que fue evolucionando en cuanto a su posición personal y, bueno, pienso que el tema del poder le ha hecho mucho daño. Su molestia y enemistad conmigo viene desde cuando el comandante Chávez le quitó el apoyo político en Anzoátegui; y ahora, convertido en una obsesión en mi contra, le está haciendo el mandado al presidente Maduro

La exFiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha señalado que Tarek William Saab tiene una empresa llamada Conkor, la cual contrataba con la gobernación de Anzoátegui cuando él era gobernador, y que, además, contrató con la Faja Petrolífera del Orinoco ¿Usted está al tanto de los contratos que tenía la empresa de Saab con Pdvsa?

Le dimos mucho apoyo a la gobernación (de Anzoátegui). En todo el territorio nacional hicimos lo que se llamaron: Distritos Sociales, que era el concepto de que Pdvsa no solo sacara petróleo sino que también viera a la comunidad.

Bueno, había muchos proyectos en donde era el gobernador quien asignaba las empresas. Es ampliamente conocido en Anzoátegui la relación del exgobernador con la empresa Conkor, solo que como es el Fiscal quien investiga, bueno, él mismo no se iba a investigar.

Es por ello que necesitamos un Fiscal que, de verdad, asuma honestamente una lucha contra la corrupción.

¿Considera que es legal y constitucional la designación de Tarek William Saab como Fiscal General y también está ajustada a la Constitución la destitución de Luisa Ortega Díaz?

Ese es un tema que se deriva si se acepta como legal o no a la Constituyente. En uno de mis artículos, titulado "La línea roja", planteo que la Constitución de Chávez no era el origen de nuestros problemas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por ejemplo, ha sido para ganar tiempo político y abusar de la figura constitucional del Poder Constituyente hasta dejar a la política venezolana en un limbo. Que yo sepa, la ANC no ha hecho un solo artículo de la nueva Constitución. Y, además, la Fiscalía, lejos de ser un poder autónomo y dedicarse a salvaguardar el estado de derecho, está actuando como un poder subordinado al Presidente y, algo peor, a su círculo íntimo: conformado por personas que Chávez ya había sacado del gobierno.

EL GOBIERNO COLAPSÓ A PDVSA En medios políticos vinculados al PSUV se comenta que usted está vinculado a Luisa Ortega Díaz, es decir, que tanto la disidencia de ella como la suya forma parte de un plan en contra de Maduro, ¿ello es cierto?

No, eso es falso. Hago críticas desde el campo del chavismo porque soy leal a Chávez y a la revolución. Nunca me verán en la acera de enfrente.

Creo, al contrario, que me están cobrando muy cara mi lealtad a Chávez, y todos esos enemigos que nos echamos encima por rescatar la soberanía en el manejo del petróleo, hoy en día, en una inexplicable alianza de facto con el gobierno de Nicolás Maduro, nos pasan factura. De hecho, yo aspiro ser candidato del chavismo para las elecciones pero no ando en un plan conspirativo con Luisa Ortega, y con quien siempre tuve una relación cordial y que también hizo su trabajo con Chávez durante diez años. Tampoco soy un oportunista, lo que soy es chavista.

El gobierno de Maduro lo señala a usted como responsable de la quiebra de Pdvsa, también a Eulogio Del Pino y Nelson Martínez- quienes están presos- pero no ha señalado al extesorero de Pdvsa, Erick Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores de Maduro; ni el del actual tesorero de Pdvsa, Simón Zerpa, vinculado al madurismo, ni tampoco se ha referido a la ex directora de Relaciones internacionales de la estatal, Delcy Rodríguez Gómez. Si usted tiene responsabilidad en la situación de Pdvsa - como han dicho Maduro y Saab-, ¿qué responsabilidades han tenido dichas personas?

Bueno, esas son tremendas preguntas para el Fiscal. Primero, no creo que Pdvsa esté quebrada, sino que el gobierno ha hecho un manejo tan torpe de la industria petrolera. Pdvsa tiene es un problema de flujo de caja: su último estado financiero, del año 2013, la dejé como una empresa con más de 180 mil millones de dólares en activos, y sin incluir las reservas petroleras más grandes del mundo y las cuales se calculan en 300 mil millones de barriles de petróleo. El problema de flujo de caja se deriva, principalmente, del tema cambiario: Pdvsa capta dólares en el exterior y tiene que venderlos al Banco Central a 10 bolívares pero después tiene que pagar todos sus costos y gastos a dólar paralelo.

"Otro problema es que sacaron a toda la gente con capacidad y metieron sin conocimientos ni especialidad. Tú has mencionado a dos, Malpica y Zerpa, y los dos estuvieron frente a la Vicepresidencia de Pdvsa, y no iban a trabajar, se aparecían a las 3 de la tarde y un día a la semana. Creo que detrás de todo esto ha habido una estrategia deliberada para entregarle Pdvsa a las transnacionales, y ya lo han hecho".

"Nadie cree el cuento de que Pdvsa sea la única entidad afectada por el fenómeno deplorable de la corrupción. He insistido en preguntar, por ejemplo, qué hizo Cencoex con los 45 mil millones de dólares que -durante mi último año al frente de Pdvsa- le entregué para pagar una deuda. Algo que nos ha desangrado –y que es el origen de todas las corruptelas- es el diferencial cambiario. Ha habido segmentos de poder que me atacaron por mis propuestas en el área económica y con las cuales quería poner punto final a esas irregularidades.

"Se ha utilizado el argumento de la lucha contra la corrupción de manera sesgada y solo contra Pdvsa, y para llevar a cabo una persecución política en mi contra. Salí de Pdvsa hace 3 años y medio y en ese período hemos perdido 1 millón de barriles, y el precio del petróleo con respecto al año pasado ha incrementado en 20 dólares por barril, y ello significaría bastante dinero para el país pero ha caído la producción. Lo que han hecho es que se han puesto a improvisar con Pdvsa, y hay también un éxodo masivo de trabajadores porque no aguantan los salarios, ni los maltratos ni ser tratados como corruptos".

"La empresa que produce el 90 % de las divisas del país, Pdvsa, está colapsada: no puede recuperar el millón de barriles que ha perdido sino que, además, tampoco puede abastecer el mercado interno de combustibles. El gobierno, en lugar de rectificar, recurre a los argumentos inverosímiles de la conspiración", afirma.

SOLIDARIDAD DE JVR

¿Usted que fue uno de los hombre de Chávez y que estuvo con él en sus últimas horas, cree que pudo haber algún tipo de conspiración para sacar a Chávez del juego político?

No podría afirmar eso, no podría decir que fue algo diseñado o parte de una conspiración para sacarlo del poder. En lo personal y mi equipo de trabajo estábamos empeñados para que Chávez salvara su vida y todo saliera bien.

Esos años en los cuales estuvo enfermo fueron de mucho trabajo. Pdvsa era la institución que mejor funcionaba en el país, que producía 3 millones de barriles diarios y daba ganancias, y ahora se ha convertido en un desastre, y es lamentable. Mientras estábamos fajados honestamente en eso, parecía que había gente preparada para sustituir al comandante Chávez, y es duro decirlo pero uno ve las cosas que están pasando y se sorprende muchísimo. Por ejemplo, sin haber cumplido el primer año de gobierno, ya el presidente Maduro me había dicho que le entregara a Pdvsa, y luego vimos como todo lo que había hecho Chávez para enfrentar nuestros problemas, por ejemplo, las misiones sociales, se fueron desmontando.

¿Cómo se siente usted ahora después de que tenía tanto poder y lo buscaban, lo elogiaban, lo adulaban y ahora sus compañeros de partido, en su mayoría, le dan la espalda?

Recibo muchos mensajes de solidaridad y afecto, pero hay mucho miedo, la gente está aterrorizada, todo el mundo teme que lo acusen de algo.

¿Diosdado Cabello y José Vicente Rangel han sido solidarios con usted en este atropello de Maduro, denunciado por usted?

Sí, sobre todo de José Vicente, con quien he mantenido una relación muy cordial y de mucho respeto. Ahora, otra cosa es que ellos expresen otra posición públicamente. Yo he dado un paso adelante y lo que me ha caído es una jauría.

"MADURO LO HA HECHO MUY MAL"

Ramírez, asimismo, opina que el gobierno de Maduro está marcado por la improvisación: "Los que están al frente del tema económico, con excepción de Castro Soteldo, a quien conozco y le tengo mucho aprecio, no tienen ni idea de lo que está pasando en el país, ni idea de cómo salir de esta crisis y por eso el pueblo está sufriendo", afirma.

"Maduro ha traicionado el legado del Comandante Chávez, la situación de Venezuela es insostenible desde el punto de vista económico, social y político. Han sido muy astutos al pactar con la oposición pero lo que está pasando abajo, con la gente, es que estamos perdiendo calidad de vida y el país que Chávez nos legó", agrega.

Asevera, de igual manera, que la base del chavismo debe decidir libremente en primarias a su candidato presidencial. "El candidato no puede ser Nicolás Maduro porque lo ha hecho muy mal, se necesita un liderazgo renovado para conducir el país y retomar el camino de Chávez. Estoy dispuesto a asumir ese compromiso pero también puede ser cualquier otro compañero".