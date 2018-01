Rafael Ramírez acusa a Maduro de buscar "de manera secreta" un pacto con EEUU

Domingo, 28 de Enero de 2018.-

"Jamás me pasó por la mente que, a pesar de las diferencias que pudiese tener con el Presidente, este diera la orden de que me trataran como al peor de los enemigos"

Nuevamente el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, critica la gestión del presidente Nicolás Maduro. "El gobierno, de manera secreta, ha tratado de establecer algún tipo de pacto con el imperio", acusó Ramírez en un artículo de opinión publicado en el portal web Aporrea (https://www.aporrea.org/actualidad/a258511.html).

"Emisarios especiales y ministros, han ido al norte a ofrecer acuerdos, se ofrecen oportunidades petroleras, contribuciones a la toma de posesión del Presidente, han hecho de todo. En Nueva York era conocido que dos ministros fueron a hablar con la Exxon Mobil a ofrecer arreglos, volver a la Faja Petrolífera, incluso explotar de conjunto las áreas limítrofes del país usurpadas por ellos de facto. Ni siquiera los recibió el presidente de la empresa. Las transnacionales lo quieren todo", aseguró Ramírez, este domingo 28 de enero.

El veterano dirigente de izquierda opinó que el de Maduro no es el gobierno que Chávez quería para Venezuela: "Este gobierno hace tiempo que está lejos de ser, lo que nuestro Comandante Chávez quería para su pueblo y para el país, lejos de su Legado y de su Plan de La Patria, mucho menos, es un gobierno socialista".

Ramírez hizo un recuento de cómo fue removido de Pdvsa. "Desde el primer año de gobierno el Presidente Maduro me pidió que le entregara el cargo de Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA, él quería "refrescar" el sector. Ya tenía sus candidatos, uno de ellos está preso y el otro, responsable por cierto de la venta de petróleo Sr Fiscal, goza de protección presidencial que por lo menos es inconsistente con su discurso", señaló.

De acuerdo con el exfuncionario, antes de que ocurriera ya "estaba convencido que el precio del petróleo se desplomaría, no por el petróleo de esquistos norteamericano, sino por las razones geopolíticas que afectaban al norte de África, Siria y Medio Oriente. Fueron desestimadas mis advertencias".

A su juicio, en ese momento se debieron tomar "las medidas económicas que propuse ante todas las instancias, incluyendo el Congreso del Partido, para enfrentar esta situación que ya estaba advertida. No se tomaron las medidas, se impusieron los intereses de los grupos económicos que se han hecho mil millonarios con el diferencial cambiario".

Lamentó lo que ha hecho la gestión de Maduro en Pdvsa y afirmó que la nueva junta directiva "respondía y responde a distintos grupos de poder, económicos y políticos que conforman los nuevos círculos alrededor del Presidente".

Ramírez advirtió también que, "luego de improvisar hasta mas no poder" y "de restringir los recursos de inversión y mantenimiento, la producción de petróleo ha caído en más de un millón de barriles día, y las refinerías no pueden abastecer el mercado interno". Este es "un desastre, que está dirigido a entregar PDVSA y nuestra política petrolera a las transnacionales y los nuevos grupos económicos como sucedió tras la caída de la Unión Soviética. Es la esencia del nuevo pacto, no el que se discute en República Dominicana, el que ya se ha cerrado con factores de la oposición".

"Hoy día soy un perseguido político", denunció el exministro del presidente Hugo Chávez. "Jamás me pasó por la mente que, a pesar de las diferencias que pudiese tener con el Presidente, este diera la orden de que me trataran como al peor de los enemigos; incluso, al solicitar la captura de Interpol, me están entregando a cualquiera de los gobiernos hostiles a nuestra revolución. Me hostigan, hasta el punto que no puedo ni siquiera ejercer mi defensa. El Presidente será responsable de lo que me pueda pasar a mi o a mi familia, cuando se desatan los demonios, cualquier cosa puede suceder".