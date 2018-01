Este fin de semana gobierno y oposición retoman diálogo en República Dominicana

Danilo Medina

27 de enero de 2018.- El presidente República Dominicana, Danilo Medina, informó que el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición que tiene lugar en Santo Domingo, continuará este 28 y 29 de enero en el país caribeño, de acuerdo con un comunicado publicado por la Cancillería dominicana.



El mandatario dominicano declaró ante el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos, Suiza, que ambas partes confirmaron su presencia en la siguiente sesión de diálogo.



Asimismo, el presidente Medina expresó que "cree firmemente que el diálogo es la mejor solución para (...) millones de venezolanos y venezolanas que necesitan respuestas".



En su alocución, el jefe de Gobierno subrayó que "nuestra responsabilidad como líderes no es tomar posiciones, sino buscar soluciones", al tiempo que instó a la comunidad internacional a participar en el diálogo "sin abogar por una agenda propia".



Además, resaltó que la isla caribeña mantiene una postura de neutralidad en las conversaciones y que República Dominicana "no ha emitido ni emitirá ningún juicio de valoración acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela; porque entendemos que no nos corresponde y no sería beneficioso para el proceso", destacó.



"Necesitamos que todos se convenzan de la importancia de frenar, en vez de avisar, una escalada de violencia que, de producirse, inevitablemente partirá en dos a Venezuela y probablemente a toda América Latina", urgió Medina.





