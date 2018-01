(AUDIO) Carneiro asegura que está en marcha una acción terrorista

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

25 Ene. 2018 - Lo sucedido el pasado 21 de enero en el estado Vargas no fue un hecho aislado, “está en marcha una acción terrorista para causar los estragos más grande a la población”, señaló el gobernador de esa entidad, Jorge Luis García Carneiro, refiriéndose a la acción de sabotaje que dejó sin servicio eléctrico a las poblaciones de La Guaira, Macuto, Caraballeda, Arenal, Naiguatá, Anare, Los Caracas, Caruao y Chirimena, en Miranda.Carneiro, durante el programa Encendidos de VTV, explicó que pese a esta acción criminal que ocasionó la pérdida de 54 megavatios con la caída de dos torres de alta tensión en Cerro Grande, Pariata, el suministro eléctrico fue restituido en menos de 48 horas, tiempo estimado inicialmente, gracias al trabajo de cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la fundación Sol de Vargas.Los implicados en este hecho formaban parte de una banda delictiva y fueron detenidos en tiempo récord por funcionarios de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de los tribunales.Durante el procedimiento, continuó detallando, fueron incautados dos camiones y un vehículo Jeep, utilizados para el traslado del material robado, que se encontraban en el lugar de la detención.Carneiro insistió en señalar que “estamos frente una guerra no convencional”. El enemigo, los Estados Unidos, estudió nuestras potencialidades y debilidades como país, para profundizar la crisis por la vía del petróleo, de allí el ataque al mercado petroleo que produjo una caída en los precios de 100 a 20 dólares. “Estamos frente a un imperio que está decidido a derrocar al gobierno y quiere apoderarse de nuestras riquezas”.“Al enemigo no lo ves, no lo tocas, no ves los cañones de guerra, no ves los soldados ni los fusiles, pero el enemigo existe, está allí, en el plato en el que sirven la comida en la mesa, en el transporte, en todos los servicios públicos, donde encarecen todo con esa mano invisible.”