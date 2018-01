A 136 años del natalicio de la escritora feminista Virginia Woolf Google dedica su ilustración inicial a la mujer británica

Jueves 25 de enero de 2018.- Virginia Woolf se suicidó en marzo de 1941 a sus 59 años, cuando se sumergió en el río Ouse con los bolsillos de su abrigo llenos de piedras, para que luego se la llevara la corriente.

"Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible", citaba la carta que escribió antes de suicidarse.

Sus obras, entre las que destacan La señora Dalloway y Las Olas, estaban basadas en la técnica de monólogo interior y marcó a los movimientos feministas.

Este jueves 25 el buscador Google dedicó su doodle a la escritora británica Virginia Woolf, al celebrarse 136 años de su nacimiento.

En homenaje a sus obras y legado Google recordó a la renovadora de la novela moderna, pese a que en esta oportunidad el doodle no es interactivo muestra una ilustración de la británica que nació el 25 de enero de 1882.

Su vida estuvo marcada por crisis de nervios que padecía, las cuales fueron generadas por abusos que sufría por sus medios hermanos.