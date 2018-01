Tania Díaz: Derecha rechaza presidenciales por su interés a instaurar un Gobierno de facto

25 de enero de 2018.- El rechazo por parte de la derecha venezolana a la convocatoria a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018 se debe a su interés en instaurar en el país un Gobierno de facto, que les permita aplicar medidas económicas que respondan a sus intereses y no a los del pueblo, alertó este jueves la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz.



En entrevista en el canal Venevisión, calificó como una constricción absurda la negativa de este sector político a ir a presidenciales luego que en 2017, "cuando impulsaron esa ola de violencia en el país que ocasionó más de 100 muertos, exigían 'elecciones ya'".



Díaz sostuvo que hay un sector de la oposición que "no tiene moral para presentarse a un proceso electoral, el mismo que en este momento está articulando con otros gobiernos que cometan injerencia contra Venezuela, irrespetando lo que ha dicho la mayoría del pueblo venezolano, porque la mayoría del pueblo ya se contó".



"Nosotros llevamos hasta 11 millones de personas a votar el año pasado, por eso nadie en este planeta puede decir que eso no es el mandato de los venezolanos", expresó.



La constituyente recalcó que la política que rige a la derecha nacional "se basa en la campaña internacional y en operaciones de boicot contra la patria, actuando de acuerdo con sus intereses bajo ese negocio que se llama 'ayuda humanitaria', que viene acompañada de una intervención".



Recordó además que esa misma oposición, que ha participado en los procesos electorales de alcaldes y gobernadores convocados por la ANC, "es la misma que busca ocultar a nivel internacional que ellos participan, que aquí la gente vota, debate, que toda la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo".



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)