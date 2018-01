Maduro: Asumo la candidatura presidencial para el período 2019-2025 ante la clase obrera

“Hermanos y hermanas no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el período 2019-2025 y juro frente a ustedes hermanos trabajadores que seré el candidato de clase obrera venezolana”. Credito: CiudadCCS

25 Ene. 2018 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles, ante la clase obrera del sector transporte, que acepta la candidatura para las elecciones presidenciales del período 2019-2025, que se celebrará antes del 30 de abril de este año.



“Hermanos y hermanas no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el período 2019-2025 y juro frente a ustedes hermanos trabajadores que seré el candidato de clase obrera venezolana”, indicó el mandatario nacional durante una asamblea con el sector trasporte del país en la cual se discutieron las propuestas para el Plan de la Patria 2019-2025.



Al respecto, el jefe del Estado destacó que seguirá siendo “el presidente de los humildes, de los trabajadores, de la juventud, de los que aman la patria de verdad, los que queremos el futuro, de los que vemos a través del ojo del amor a la patria, a los niños, desde amor a nuestro pueblo”.



“Hoy la clase obrera me obligo a asumir está responsabilidad, que la hago con amor, que la hago con sinceridad, que la asumo como un juramento como el que le hice al Comandante Hugo Chávez: juro ante usted hermanos obreros que como candidato presidencial voy llevarlos a la victoria de las elecciones de este año”, señaló.



A su vez, hizo un llamado a la unión y a la fe en el pueblo venezolano para construir un futuro mejor. “Tenemos una gran historia, pero somos más futuro que historia y vamos a conquistar el futuro con Nicolás Maduro”.



“Tengo que decirle que cada día me nutro de la fe de ustedes y cada día tengo más fe en el futuro de Venezuela. Quiero convocar a Venezuela a tener fe en sí misma a la unión de todos los que amamos la patria (…) Por eso quise venir hoy a escucharlos a ustedes a compartir mi alegría y esperanza y decirles, que nunca los voy a traicionar, jamas entregaré mi patria, estoy preparado para seguir siendo presidente de un pueblo valiente, rebelde y hermoso”, sostuvo.



Por otra parte, Maduro indicó que asistió a dicha asamblea para alimentarse de las experiencias de la clase laboral que “con gran sabiduría” están elaborando propuesta como un banco de transportistas, una universidad de los trabajadores del transporte o el censo a través del Carnet de la Patria a todos los transportistas del país para su protección.

La oligarquía busca socavar el autoestima del pueblo venezolano



Asimismo, el presidente Maduro señaló que la oligarquía venezolana y el imperialismo intentan destruir el autoestima de pueblo venezolanos para hacerles creer que no es posible el proyecto revolucionario y caer nuevamente en el sistema colonialista.



“Voy a gobernar con el pueblo obedeciendo al pueblo con perseverancia, valentía, mucha conciencia y fe en nosotros mismo, porque la oligarquía y el imperialismo quieren destruir el autoestima y la confianza que los venezolanos tenemos en nuestra patria y en nosotros mismos. Quieren decirle a los venezolanos que no se puede, que tenemos que convertirnos en una colonia nuevamente”, fustigó.



En respuesta el jefe de Estado aseveró que el pueblo jamás se arrodillará a los intereses imperiales porque “tengo fe en la fuerza irreverente del pueblo bolivariano, tengo fe en el futuro, fe en que lo vamos a seguir logrando.

Pueblo valiente barrerá con la oligarquía venezolana en elecciones presidenciales



Asimismo, el mandatario invitó a la clase trabajadora a acompañarlo en las calles para ganar las elecciones y “barrer con la oligarquía”, que ya empezó a lanzar sus candidatos a los que tildó de “bates quebrao”.



“¿Ustedes han visto a (Henrry) Ramos Allup consultando al pueblo? ya se lanzó a candidato. No te van a dejar ser candidato Ramos Allup, te lo digo desde aquí. Y hoy Henri Falcón también se lanza a candidato ¡tremendsa joyita! puro bate quebrao. Y hablando de bate quebrao, el bate ‘quebradísimo’ de Andrés Velásquez también se lanzó a candidato, Claudio fermín y julio Borges también se lanzaron a candidatos”, destacó.



En contra posición, aseveró que con su candidatura presidencial “este humilde hombre que ha asumido llevar el legado del Comandante Hugo Chávez y que no se ha dejado intimidar por nadie”, irá a cada rincón de Venezuela junto al Plan de la Patria para fortalecer el compromiso nacional con la soberanía y el bienestar social.



“Vamos a ganar las presidenciales, pero primero tenemos que barrer con la oligarquía y con la derecha mal trecha de la MUD”, dijo.

Se debe fortalecer la conciencia y la movilización popular por el futuro del país



También, el presidente exhortó a la clase obrera a impulsar una campaña que fortalezca la conciencia social y la movilización popular.



“Una campaña pedagógica, amorosa de conciencia, una campaña de mucha alegría, de mucha música que suene el tambor, el guaguancó, que se escuche las voces y la alegría de un pueblo que celebra bailando que es dueño de su futuro”, ensalzó.



Reiteró que la clase obrera debe estar en la vanguardia e impulsar una campaña de conciencia y movilización que tiene tener impacto en cada espacio de trabajo y de compartir social.



Señaló además que en estas elecciones el pueblo nuevamente se enfrentará, de forma democrática, a los sectores de la oligarquía nacional para ratificar que solo con el proyecto revolucionario se podrá superar la coyuntura que atraviesa el país.