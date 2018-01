Jorge Rodríguez: Gobierno y oposición habían acordado realizar presidenciales en primer semestre de 2018

Caracas, enero 24 - Elecciones presidenciales en el primer semestre de 2018, garantías electorales, observación en comicios, repudio opositor a sanciones contra el país, creación de comisión social y económica, conciliación para que la Asamblea Nacional saliera del desacato y reconociera a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fueron los acuerdos alcanzados en República Dominicana entre Gobierno y oposición.



"Ya habíamos acordado que las elecciones presidenciales se realizarían en el primer semestre", informó este miércoles el jefe de la delegación del Gobierno, Jorge Rodríguez, quien recordó igualmente las garantías y observación electoral, especialmente porque Venezuela "cuenta con uno de los sistemas electorales más transparente del mundo".



Los detalles fueron ofrecidos por Rodríguez en una rueda de prensa convocada en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, donde comentó que el diálogo previó acordar que la Asamblea Nacional saliera del desacato y la oposición reconociera a la ANC en respaldo la paz social y estabilidad económica.



Otros de los temas acordados fue el pronunciamiento opositor ante las sanciones contra Venezuela y la conformación de una comisión social y económica.



"Estábamos en la víspera de la firma de un acuerdo el pasado 12 de enero", recordó Rodríguez, "y curiosamente la Unión Europea sanciona a Venezuela, cuando estamos a punto de hacerlo, y de manera cínica se dice que se está sancionando a Venezuela para favorecer la mesa de diálogo".



Recordó también que el Gobierno Nacional realizó más de 400 llamados al diálogo con la oposición, a pesar de que en algunas oportunidades "la delegación de la oposición se ha levantado de la mesa de y otras veces la ha atacado" y resaltó como principal obstáculo la división que existe en el seno de la oposición.



Sin embargo, reiteró la voluntad de diálogo del Gobierno que asistirá al encuentro del próximo 29 de enero. "Ojalá no sucumba la derecha venezolana a esas intenciones que existe en ese cartel de Lima o que existe en la administración de Donald Trump o que existe en algunos gobiernos europeos que preferirían ver a Venezuela sumida en la violencia. Nosotros preferimos la paz, el diálogo, la constitución y las elecciones", ratificó.



Señaló que la espiral violenta auspiciada por la oposición entre abril y julio de 2017, con más de 1000 heridos y 124 fallecidos, tenía como objetivo el adelanto de elecciones, por lo que consideró absurdo que ahora se califiquen a estos comicios como antidemocráticos.



"¿Cuantas veces llamó Ramos Allup, (Henrique) Capriles, (Freddy) Guevara, Julio Borges a adelantar las elecciones presidenciales?", preguntó Rodríguez.



Criticó que ahora su maniobra sea promover agresiones y bloqueo porque "no tienen argumentos políticos, no tienen propuesta de país, no tienen propuesta de futuro, no tienen oferta electoral".



Agregó que el carácter supraconstitucional de la ANC ha sido reconocido por la misma oposición, que participó en elecciones regionales y municipales; "y la van a reconocer ahora, porque ya hay al menos tres precandidatos", dijo en referencia a Claudio Fermín, Henry Ramos Allup y Henri Falcón.



Resaltó que "no hay diálogo más profundo que el de unas elecciones, porque cada voto es una palabra".



En la actividad, el también ministro para la Comunicación y la Información, leyó un comunicado en rechazo a las declaraciones del Grupo de Lima, que buscan impedir las elecciones presidenciales.



"Nuevamente, estos gobiernos alientan la violencia, el odio, la intolerancia, y la muerte entre los venezolanos, promoviendo vías contrarias a la convivencia democrática y electoral como mecanismo constitucional para dirimir pacíficamente las divergencias, y en atención a las órdenes impartidas desde Washington", reza el comunicado.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 899 veces.