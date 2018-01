Desmontados grupos terroristas que pretendían generar violencia

Maduro reveló que entre el 8 y 10 de enero fue desmantelado “un grupo de guarimberos que se habían reagrupado para salir a quemar otra vez las calles”. Credito: Prensa YVKE

24 Ene. 2018 - En las últimas 48 horas los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado han desmantelado células terroristas que estaban asociadas al grupo desarticulado el 15 de enero en El Junquito, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro.



Desde la Plaza O’ Leary de Caracas, donde concluyó la movilización por los 60 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el mandatario reveló que el grupo tenía planes de poner carros bombas para generar violencia durante el primer trimestre del año.



“Hemos ido descubriendo mucha evidencia que estaba en poder de los terroristas, listas con nombres, teléfonos, y hemos ido uniendo a los cómplices del terrorismo”, señaló el mandatario, quien aseguró que en las próximas horas irán tras la captura del resto de los cómplices.



Reveló además que entre el 8 y 10 de enero fue desmantelado “un grupo de guarimberos que se habían reagrupado para salir a quemar otra vez las calles”, tal como sucedió el año pasado en las acciones convocadas por la oposición que dejaron un saldo de 124 muertos.



El jefe de Estado ratificó que en el país existen todas las garantías para hacer política en paz, y advirtió que quien asuma el camino de la violencia tendrá respuesta de la Constitución y las leyes.



“Quien venga por el camino de la violencia y el terrorismo tendrá la respuesta de la Constitución, el pueblo y la autoridad legítima del país. No me tiembla el pulso, no me importa lo que digan en Bogotá, Madrid o Washington”, señaló el mandatario, quien pidió al pueblo no bajar la guardia.



El dignatario ratificó su llamado al diálogo con la oposición y dijo que el Gobierno está listo para suscribir un acuerdo de paz.



El pasado jueves, el vicepresidente de Comunicación y Cultura y jefe de la delegación del Gobierno por el diálogo, Jorge Rodríguez, indicó que esta célula, comandada por Óscar Pérez, tenía un plan magnicida y de asesinatos de otros altos funcionarios del Estado venezolano.

