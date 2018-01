Nada legal soporta al gobierno, él mismito, como chacumbele...se puso la soga al cuello (Caso Oscar Pérez)

¿Qué hacer?

Difícilmente se encontrarán unas circunstancias que legitimen más el llamado a defender la Constitución del 99, la de Chávez, a restituirla. Es importante que los chavistas tomen la iniciativa antes de que un fascista hale la cuerda que el gobierno se puso al cuello. Nada legal soporta al gobierno, él mismito, como chacumbele, minó sus bases jurídicas, sólo la frágil constituyente que cada día tiene menos soporte en la sociedad y en las leyes.

Las difíciles circunstancias jurídicas, sociales, económicas, políticas abonan la necesidad de restituir la legalidad nacional, que por supuesto no puede ser dentro de la reglas actuales. No sería una salida extraconstitucional, no hay constitución, al contrario, sería una operación de rescate constitucional. Podríamos resumir diciendo que el gobierno se está dando un autogolpe del cuál sólo falta la fase final.