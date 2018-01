Cabello propone a la ANC convocar las presidenciales para el primer cuatrimestre, antes del 30 de Abril

Diosdado Cabello Credito: GV

23-01-18.-El constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello propuso este martes ante la Asamblea Nacional Constituyente un decreto para convocar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año, antes del 30 de abril, reseña el portal Globovisión.



"Antes del día 30 de abril debe haber elecciones presidenciales (...) Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones (...) Aquí no gobierna ningún imperio", expresó durante la sesión especial con motivo de los 60 años del 23 de enero.

"Todo pueblo tienen el derecho de elegir su destino", agregó también el primer vicepresidente del Psuv.



"Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria, nosotros tenemos un solo candidato (...) Pleno y absoluto, no tengamos dudas (...) Si nos atacan es porque vamos por el camino correcto y vamos a vencer", expresó, refiriéndose al actual presidente de la República, Nicolás Maduro.

Asimismo, anunció "la ratificación de Tibisay Lucena como presidenta del CNE para las próximas elecciones en Venezuela.