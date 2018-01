La malaria sigue extendiéndose silenciosamente en el Alto Caura

Los líderes indígenas de la comunidad de El Playón y Las Pavas, Anibal y Denys Rodríguez alertaron a Kapé Kapé que a diario llegan desde las minas por lo menos 20 afectados por esta enfermedad.



Los enfermos de malaria hacen el recorrido desde la mina hasta estas comunidades, e incluso Ciudad Bolívar o Ciudad Guayana, en busca del tratamiento para este padecimiento que puede convertirse en mortal si no es tratado oportunamente y con las dosis y tiempo requerido.



Mina adentro, como todos los demás insumos, el tratamiento para el paludismo se cotiza dependiendo del valor del oro, actualmente cuesta 1.5 gramos de este mineral.



Su precio ha subido vertiginosamente, a medida que han aumentado los casos y se ha hecho más evidente la escasez de este tratamiento, que debe ser administrado de manera gratuita por el Estado.



Con el boom de la minería ilegal que se ha multiplicado en los últimos meses en Bolívar y sus zonas mineras, han aumentado las cifras de este mal.



Según los datos que maneja el Colegio de Médicos de Bolívar, en los últimos 2 años se han duplicado los casos y en 2017, 239 personas murieron a causa de malaria en Bolívar.



En poblados indígenas como el Playón y Las Pavas, las cifras no alcanzan a describir la magnitud del impacto de esta enfermedad, porque muchos no acuden a los puntos de atención médica y sus datos no quedan registrados.