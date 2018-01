Funcionarios diplomáticos en embajadas venezolanas tienen cinco meses sin cobrar sueldos

22/01.- Un grupo de funcionarios diplomáticos en diferentes consulados y embajadas venezolanas en el mundo, denunciaron en exclusiva para Caraota Digital, que tienen cinco meses sin cobrar sus sueldos. Destacaron que con esta situación de mora se están viendo afectados unos tres mil trabajadores, aproximadamente.



Los diplomáticos, quienes prefirieron no identificarse para evitar represalias, informaron que de las 121 embajadas venezolanas en el mundo, al menos 120 se están viendo afectadas con esta situación, quedando por fuera la de Cuba, donde los funcionarios locales sí están cobrando sus salarios, sin embargo, los diplomáticos siguen a la espera de que les sea saldada la deuda que tiene la institución por los servicios prestados.



Es importante mencionar que esta sería la primera vez en la historia de la Cancillería venezolana que ocurre una situación de este tipo, donde ninguno de los funcionarios diplomáticos y locales reciben los pagos por los servicios prestados y ni el presidente de la República, Nicolás Maduro, ni el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, se han pronunciado al respecto.



Revelaron las fuentes que “los jefes de las instituciones diplomáticas no dan mayores explicaciones”, a la vez que destacaron que nadie pregunta cuándo serán saldadas estas deudas, “porque nos dicen que debemos ser disciplinados y hablar sería visto como traición a la patria”.



En todos los casos, al no tener cómo pagar las rentas y servicios, los funcionarios serán mudados a las embajadas, pues “no tienen ni para comprar sus pasajes” , dijeron.