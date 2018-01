ANC perdió al menos 40 de sus constituyentes

22 Ene. 2018 - La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada hace más de cinco meses con 545 curules, perdió al menos a 40 de sus representantes electos por voto popular para ejercer funciones como ministros, gobernadores y alcaldes.



Se contabilizan además a dos constituyentes fallecidos. Uno es Tomás Lucena, asesinado recientemente en Trujillo, caso que denunció el Gobierno como sicariato político y que investiga el Ministerio Público.



Mientras que por causas naturales, en septiembre de 2017, murió Dionisia Mijoba, electa por el sector de pensionados de la región andina tras la repetición de elecciones en Mérida y Táchira, el pasado 13 de agosto.



Probablemente, la salida más polémica es la del exfiscal Isaías Rodríguez. No hubo detalles de su retiro. Sus críticas al manejo de la economía antecedieron una salida intempestiva y su cargo como segundo vicepresidente de la ANC fue encargada, por la directiva, al constituyente Elvis Amoroso.



Los estados que más sufrieron bajas con representantes de la ANC son Miranda, en primer lugar, de 22 constituyentes ahora tiene 11, 10 son alcaldes en la entidad y la gobernación que la ganó el oficialismo con Héctor Rodríguez.



Le sigue Zulia que se quedó con 15 constituyentes de 21. Salieron seis que actualmente figuran como alcaldes; entre ellos, Blagdimir Labrador, en el municipio Colón, Sinecio Mujica, municipio Jesús Enrique Lossada y Keirineth Fernández por el municipio Jesús María Semprún.



A diferencia de la Asamblea Nacional (AN) donde cada diputado tiene un suplente, la Constituyente no. Para la fecha, de 545 constituyentes entre sectoriales y municipales hay que restarle al menos 40 de sus miembros.



El constituyente Braulio Álvarez explicó a PANORAMA que estas ausencias “no afectan el funcionamiento de la ANC”. “Las sesiones las estamos realizando con normalidad, no hay problema con esto, en cualquier escenario la mitad más uno es suficiente para las decisiones”.



“Ciertamente no hay suplentes, no es una vacante tampoco, es el poder originario que no es transferible, así se haya votado por un hombre o una mujer, no tengo la cifra exacta de constituyentes, deben ser más de 40, que han salido por diversas causas, pero la ANC sigue su agenda por el país”, acotó.



A ministros se enfilaron Elías Jaua, que pasó a la cartera de Educación tras ser electo como constituyente territorial, los más reciente Aristóbulo Istúriz que fue llamado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que ocupara nuevamente el despacho de Comunas, y a Iris Varela otra vez al ministerio Penitenciario.





Y como gobernadores están los exconstituyentes, Carmen Meléndez (Lara), Héctor Rodríguez (Miranda), y Víctor Clark, de Falcón.



El politólogo Jesús Castillo Molleda explica que esta tendencia en el tema parlamentario siempre se ha visto en Venezuela, son muchos los diputados que llegan a los curules y luego, “sin respetar la confianza que le dio el elector” pasan a otros cargos públicos, sean de elección popular o ministerios.



La diferencia en la ANC “es que su estructura se constituyó sin definir una norma en este aspecto, no se definió la figura del suplente, simplemente fue una solución que el Gobierno presentó para activar a sus electores en un momento de tensión política”.



“Hay que verle la cara a 545 constituyentes, muchos de ellos viven en Fuerte Tiuna, en Caracas, llegan en buses rojos o vuelos militares desde otros estados, no hay capacidad, es muy complejo, pero para los efectos políticos nadie ha hablado de esto, de igual forma la ANC con la mitad más uno de los que vayan quedando, así estará funcionando”, agregó Castillo Molleda.



La lista de asistencia de la ANC no es pública como la de la AN. Sin embargo, un alcalde del Psuv que era constituyente, en calidad de aninimato, señaló que “los que salieron de la ANC pidieron permiso para ir a las candidaturas regionales y municipales, pero la ANC seguirá adelante con sus objetivos y compromisos”.



Durante su instalación se acordó que el tiempo de funcionamiento de la ANC fuera de dos años. Y se estableció además que la sede es todo el Palacio Federal Legislativo, áreas administrativas y hemiciclos, a finales de 2017 la ANC inauguró su espacio para las comisiones, en el centro de Caracas.

