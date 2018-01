Frente Amplio Nacional Bolivariano realizará “Encuentro para la transformación del Estado y la organización del poder popular soberano”

Voceros regionales del Frente Amplio Nacional Bolivariano

22 de enero de 2018.- Los integrantes del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) dieron a conocer la organización de un Encuentro sobre la transformación estructural del Estado y el poder popular soberano, evento a celebrarse el día 27 de enero próximo en la ciudad de Guacara, estado Carabobo, evento a iniciarse a partir de las nueve de la mañana, con asistencia de toda aquella persona, frente social y/o movimiento político que desee participar en la puesta en marcha y enriquecimiento teórico de dicha propuesta. El punto de encuentro de los asistentes será la plaza Bolívar, frente a la iglesia de san Agustín, de esta localidad carabobeña.



La información fue suministrada por los voceros designados del FANB fueron Alexis Campos y Edward Zapata, quienes refirieron, además, que esta iniciativa nace de los contactos logrados con diversidad de venezolanas y venezolanos que se han mostrado grandemente preocupados por la situación crítica que arropa al país, de la cual son responsables conjunta y directamente la clase política representada por el chavismo gobernante y la oposición agrupada en la MUD.



“Esta actividad es bastante propicia en momentos que se están configurando en todo el territorio nacional nuevos escenarios de lucha social y política, producto de la agudización de la actual coyuntura económica al no percibirse una solución concreta e inmediata de parte de la clase gobernante, cuestión que podría contribuir al impulso de nuevas prácticas políticas que tengan como fundamento principal la organización del poder popular soberano”, expresó Campos.



También resaltó que ya en muchos municipios, pese al silencio oficial, comenzó a hacerse visible esta situación, en vista de la indolencia gubernamental, no obstante el control ejercido sobre la mayoría de las instituciones del Estado, incluyendo el suprapoder de la Asamblea Nacional Constituyente. “Esta última, por cierto, transcurrido el tiempo, -aseveró Campos- no ha demostrado en nada su eficacia. Sólo ha sido escenario para discursos políticos y para homologar medidas que no tienen efecto alguno en la solución puntual de los problemas críticos padecidos, entre estos la escasez injustificada de dinero en efectivo, lo mismo que alimentos, repuestos para vehículos y medicinas”.



Por su parte, Edward Zapata criticó que las diversas autoridades nacionales, regionales y municipales se han hecho de la vista gorda ante las circunstancias amargas que sufren actualmente las familias venezolanas. “En conjunto - exteriorizó Zapata- quienes tienen el poder han acabado con el sentido de moral y ética que debieran exhibir. Contrario a esto se han convertido en la nueva burguesía parasitaria de Venezuela a expensas de la renta petrolera y los distintos negocios que le facilitan sus cargos públicos, haciendo de la corrupción algo cotidiano, lo que los motiva a aferrarse al poder conquistado a toda costa, sin importarles el qué dirán”.



Ambos voceros enfatizaron que este encuentro programado en Guacara por el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) servirá para debatir con mayor precisión la propuesta de transformación estructural del Estado venezolano que éste ha dado a conocer en diferentes localidades del país, en la cual se contempla, como uno de sus objetivos primordiales, la organización de un poder popular soberano, con total independencia del poder constituido y de la partidocracia, sea cual sea su signo.



Subrayaron Alexis Campos y Edwuard Zapata que las personas interesadas en participar en este encuentro del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) que se ha programado pueden confirmar su asistencia antes del miércoles 24 de enero a través de los números telefónicos 0416-5451177, 0412-4404547 y 0414-4079467, lo mismo que por medio de su correo electrónico franbo.venezuela@gmail.com, con la finalidad de prever todo lo correspondiente con la logística que se requiere para su exitosa realización.-