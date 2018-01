Carabobo: Tribunal dictó orden de captura a Juan Arango por violencia doméstica

Juan Arango Credito: Archivo

Caracas, enero 21 - El ex jugador de la Vinotinto, Juan Arango, fue acusado de violencia doméstica hacía su ex esposa. Un tribunal de Carabobo le dictó orden de captura al futbolista que actualmente milita en el New York Cosmos.



El diario Meridiano reseñó que Arango tendría que ser puesto a la orden del tribunal de Carabobo, para ser investigado tras la denuncia por la supuesta agresión a su ex cónyugue, Lauris del Valle Tortolero.



Arango no se presentó a las audiencias a las que fue citado y por esta razón se libró la orden de captura.