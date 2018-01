Trabajadores del INCES Regional Bolívar se encuentran desmejorados

20 de enero de 2018.-

Trabajadores INCES Regional Bolívar, En ciudad Guayana Municipio Caroní, el día 16 de Enero de 2018 en las inmediaciones del INCES REGIONAL de la entidad, realizaron una protesta con el fin de hacer sentir sus voces con respecto a la precarización de los salarios de los trabajadores de la institución, el deterioro de las instalaciones. En esta oportunidad la Representante Estadal de Bolívar, Trinidad Semprum, representante sindical de este Estado, perteneciente a SINTRAINCES y en compañía de los trabajadores afectados, hizo un llamado a todos los Compañeros trabajadores, del resto de país a levantar su voz y hacer valer su Derecho a un SALARIO Digno y Suficiente en el marco de los establecido en el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ¡EN LA UNION ESTA LA FUERZA! “Si no hay salida con el incremento de SALARIO, entonces habiliten las mejoras y ajustes a la actual Convención Colectiva Vigente en sus Cláusula Socio Económicas para poder SOBREVIVIR”. Los trabajadores manifestaban a coro de la siguiente consigna: ¡DERECHO QUE NO SE DEFIENDE ES DERECHO QUE SE PIERDE!

También a su vez, los trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES, han reclamado a nivel nacional mediante diversos medios electrónicos, la inconsistencia en el HCM Bolivariana del Seguros´Humanitas, que para la fecha no ha cumplido con sus objetivos, en el cual a nivel nacional ha desasistido a una gran cantidad de trabajadores, incluso en diciembre en la Sede Central ubicada en la Nueva Granada del INCES SEDE, los representantes de Bolivariana de Seguros, cerraron sus puertas, porque “tenían que hacer mantenimiento a la plataforma” dejando desasistidos a los trabajadores, en la parte de farmacia, así como en las clínicas y afiliadas a nivel nacional. Por otra parte, cuando se solicita información vía telefónica no dan respuesta alguna, a su vez, si se envían por correo electrónico informes médicos, los mismos no tienen la respuesta necesria para la compra de los diversos medicamentos.

Los trabajadores expresan la inconsistencia de muchos beneficios que no se han ajustado a la realidad que viven, un ejemplo de ello: las indemnizaciones contentivas en la Convención Colectiva, con montos que no se ajustan a la realidad y en medio de una crisis económica que ha precarizado todas las conquistas y beneficios logrados.

Padres de familia esperan aún el bono de útiles escolares que el ministro Elías Jaua prometió en las inmediaciones del Auditorio de la Sede el año pasado: hasta ahora las autoridades del INCES y del Ministerio del Poder Popular para la Educación, solo han cancelado este bono a un grupo de trabajadores, con un faltante al resto de todos los trabajadores que aún les adeudan este Bono.

Muchos compañeros expresan que se encuentran luchando, por sobrevivir ante la forma como las autoridades han ido desmejorando los derechos de los trabajadores.

Por todas las anteriores razones, hacen un llamado, a escala nacional, en pro de recuperar el Salario Integral y todos los Beneficios que se han ido perdiendo paulatinamente, sumado a una crisis económica, cada vez más insostenible y que requiere la unidad para rescatar nuestra institución y recuperar nuestros Beneficios Contractuales, así como el cabal cumplimiento de lo establecido en la actual convención colectiva vigente.