Reunión de diálogo entre gobierno y oposición será reprogramada

El canciller dominicano, Miguel Vargas

Santo Domingo, enero 19 - Este jueves fue reprogramada una nueva fecha para el encuentro que sostendrán en República Dominicana representantes del Gobierno Nacional y la oposición, como parte de la mesa de diálogo que sostienen ambas partes con el fin de preservar la paz en Venezuela.



En declaraciones a los medios internacionales, desde Santo Domingo, el canciller del país caribeño, Miguel Vargas, notificó que la oposición no acudió e informó que en los próximos días se dará a conocer una nueva fecha de encuentro entre las partes.



No obstante, las autoridades del gobierno República Dominicana sostuvieron conversaciones con el canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni; el canciller de Nicaragua, Denis Moncada; el expresidente de España, José Luis Zapatero, y la delegación del Gobierno Bolivariano, conformada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez.



"Por lo tanto queremos anunciar que hemos conversados con las partes, con Gobierno y oposición y que hemos conversado con los cancilleres presentes y los otros dos cancilleres de Chile y México, y hemos acordado a comprometernos a convocar en los próximos días una nueva fecha para continuar el diálogo aquí en República Dominicana en el interés de una salida pacífica y estable para Venezuela", dijo en transmisión de Telesur.



Ante la situación, el representante del Gobierno y ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ratificó el compromiso del Ejecutivo Nacional en mantener el diálogo con la oposición por la paz y tranquilidad de los venezolanos.



"Jamás nos negaremos a dialogar con la oposición venezolana. Jamás, a pesar de todo lo que nos han dicho, de que nos han insultado", subrayó a la vez que recordó que las partes han alcanzado acuerdos en la mayoría de los puntos trabajados en el diálogo.



Señaló que entre los acuerdos suscritos se encuentran todos los aspectos relacionados con la soberanía y el rechazo a cualquier forma de sanción o cualquier forma de agresión económica. También están conversadas las garantías electorales para los próximos comicios presidenciales, que se realizarán este año.



Otro punto concretado es la normalización institucional en respeto a las instituciones, los Poderes Públicos constituidos, y el Poder Público Constituyente, además de la atención de la situación económica y social, a través de comisiones de trabajo que permitan atender de forma directa y expedita los problemas del país.



Por otro lado, destacó que solo quedan dos de los seis puntos establecidos en la mesa de diálogo, desde diciembre pasado, para llegar a un acuerdo definitivo.



El ministro lamentó la ausencia de la oposición y mencionó que una de las razones por la que este sector no acudió a República Dominicana, es porque sucumbe a presiones de fuerzas extranjeras que están en contra del diálogo.



Denunció que los gobiernos de Estados Unidos, liderado por Donald Trump; de Juan Manuel Santos, Colombia; y de Mariano Rajoy, España; presionan a la oposición venezolana para que este sector no participe en las elecciones presidenciales.



"Por eso es que se niegan (la oposición) a un acuerdo que señala garantías electorales extensas y un mecanismo de observación electoral internacional, lo más amplio posible", agregó.



También condenó las excusas que presentó la oposición para no asistir al encuentro de este jueves, en las que señalan "unas declaraciones, unas informaciones que diera el ministro del poder popular de Relaciones Interiores de la República Bolivariana de Venezuela (Néstor Reverol) en el momento en que se desmanteló una de las más peligrosas células terroristas que se hayan visto en la historia de Venezuela". Denunció que esta agrupación violenta tenía un plan de magnicidio.