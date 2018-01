PCV rechaza saqueos y vandalismo contra sector comercial

Pedro Eusse y Oscar Figuera (Der) y Perfecto Abreu (izq), miembros del Buró Político del PCV Credito: Prensa Tribuna Popular

17 de enero de 2018.- El buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) criticó el saqueo de gandolas y comercios ocurridos en algunas entidades del país promovidos por delincuentes y mafias, debido a que agravan la situación de desabastecimiento que sufre el sector comercial del país.



“Deploramos este tipo de actos que son aprovechados, incluso, por la delincuencia común y organizada”, aseveró el dirigente Pedro Eusse, para quien los saqueos no solucionan la escasez, la cual se debe afrontar con la organización del pueblo para la producción.



Los comunistas advierten que este tipo de acciones vandálicas debilitan la capacidad de organización del pueblo venezolano y no contribuyen con las causas populares.



El dirigente del PCV exigió que el Gobierno adopte medidas contra la inflación y criticó la medida de bonificar el ingreso de los venezolanos por encima del salario. Anunció que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional Constituyente para solicitar que se cumpla lo establecido en la Constitución para que no se permita la bonificación del salario.



El PCV reiteró su apoyo al venezolano Ílich Ramírez Sánchez, preso en Francia acusado de terrorismo. Ramírez está “injustamente preso en cárceles de Francia”, luego de ser secuestrado en Sudán, denunció Eusse, por lo que pidió al Gobierno atender a este venezolano y prestarle “mejor atención” humana y jurídica para exigir su libertad y repatriación.