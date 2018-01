Cultores de Guarenas elevaron propuestas para profundizar de dónde venimos en el Plan de la Patria 2019−2025

Cultores de Guarenas elevaron propuestas

16 de enero de 2018.- La cultura popular de los pueblos se hace sentir en Revolución, es por ello que voceros de diversas artes, cultores del municipio Plaza se dieron cita para elevar propuestas para la profundización del rescate de lo nuestro en el Plan de la Patria 2019-2025.



La actividad encabezada por el Ministro del PP para la Cultura, Ernesto Villegas, el Alcalde de Plaza, Luis Figueroa, cultores manifestaron la importancia de crear convenios con las diferentes instituciones para la construcción de complejos culturales; respeto y cumplimiento para la Ley Orgánica de la Cultura; que las direcciones de cultura sean autónomas para que estas se encarguen de manejar recursos propios que permitan a los cultores presentar propuestas de gran envergadura e impulsar la masificación de la cultura a través de la muestra en físico (libros, revistas, periódicos) de los músicos y poetas del municipio y la nación.



El Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas solicitó al Alcalde de Plaza Luis Figueroa que lo incorporara en la comisión de los 400 años de la ciudad de Guarenas.



“A través de la Imprenta de la Cultura que está en este hermoso pueblo, vamos a publicar y bautizar obras de Guarenas y sobre Guarenas (...) Vamos a crear un Fondo que permita realizar el mantenimiento y funcionamiento de los centros culturales", dijo.



Asimismo indicó que la idea central es lograr sumar el apoyo de su persona y la del Ministerio de la Cultura para que se concrete una alianza preferencial y así deje de ser una ciudad dormitorio Guarenas y de esa manera sus ciudadanos se puedan formar aquí, sin tener que moverse a otras localidades.



"Aplaudo y certifico las propuestas del Alcalde Luis Figueroa, para que Guarenas y su municipio tenga una dinámica propia y cultural,rumbo a esa Guarenas Cuatricentenaria, esa es la Guarenas del Futuro".



Por su parte la máxima autoridad de Guarenas, Luis Figueroa pidió apoyo para que a través de la Imprenta de la Cultura que se encuentra ubicada en la zona industrial Maturín se edite una selección de obras y ensayos literarios sobre Guarenas.



“Cuando hablamos de la Guarenas Cuatricentenaria, estamos hablando de una Guarenas que ahorita no la vemos, que está en nuestra mente moviéndose y que tiene esa profundidad cultural (…) A Guarenas hay que verla como una Guarenas productiva, que necesita identidad, una Guarenas cuatricentenaria, si no hay amor y apego a el territorio, simplemente no existe”.



Figueroa comentó que se tiene que crear arraigo en la ecuación del futuro porque es ahí donde los cultores están metidos, ya que se necesita de ellos para que Guarenas sea una potencia productiva y el municipio una referencia para el estado y la nación.



"Nosotros hemos tratado de que en cada una de las reuniones existan representantes del sector cultural, porque creemos en que tenemos que avanzar en esa dimensión de lo cultural, crear una nueva lógica del arraigo de nuestras costumbres y tradiciones..."



De igual forma el poeta Oswaldo Yánez participó en la actividad y expresó que ya se ha iniciado la construcción de una nueva hegemonía espiritual, simbólica y política y que los cultores, así como los otros sectores, han sido llamados para apoyar al Presidente Nicolás Maduro, en lo que será la construcción de este Plan de la Patria 2019-2025.



Feria del libro municipalizado



Durante el encuentro con cultores se planteó al Ministro Villegas consolidar la municipalización de la Feria del Libro.



“Si lo hacemos, cuenten ustedes con el apoyo de todas las editoriales del Estado. También estamos consolidando relaciones para que dueños de centros comerciales, participen en el mantenimiento de los cetros culturales de los municipios", aseguró Villegas