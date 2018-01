Observatorio Blockchain apunta al desarrollo de una red de minería digital en Venezuela

Credito: AVN

16 de enero de 2018.- El desarrollo de una red de minería para las criptomonedas en el país es una de las metas trazadas por el Observatorio Venezolano del Blockchain (OVB).



"Se pretende desarrollar un pool (red) en Venezuela para la minería digital", porque "no es lo mismo que minemos con un pool o un equipamiento en Venezuela, a que lo tengamos en China o en Europa. Esto nos permitiría reforzar nuestro poder de cómputo", indicó Daniel Peña, secretario general del OVB, durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión.



En diciembre pasado el Gobierno Bolivariano creó la criptomoneda Petro para avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional y proteger a la nación del cerco financiero impuesto por potencias extranjeras.



No obstante, Peña indicó que el Gobierno Nacional ha autorizado el uso de otras criptomonedas a las personas que están minando, así como a próximos desarrollos mineros.



Actualmente la minería digital no regulada en el país produce entre 80 y 100 millones de dólares mensuales. Con la regulación del mercado de las criptomonedas en Venezuela y se prevé llegar a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares, en un lapso máximo de 24 meses.



La implementación del Petro pone a Venezuela por delante de las diferentes criptomonedas en el mundo, al ser la primera en el mundo respaldada por las reservas energéticas de una nación.



Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la emisión de un total de 100 millones de Petro, con sustento en los barriles de petróleo venezolano.



Cada Petro va contar con un valor igual al precio de cada barril petrolero de la cesta venezolana, por que el Presidente Maduro firmó el pasado 27 de diciembre el decreto que declara como sustento material de la criptomoneda nacional al campo número 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.



El blockchain es considerada la plataforma de software líder en el mundo, no solo para la compra y venta de activos digitales, sino también para cualquier otro tipo de actividad.



Al respecto, Peña explicó que su potencialidad es la comprobación de la veracidad, por lo puede ser aprovechado en registros y notarías para la confirmación de la identidad de las personas en los respectivos documentos.



"El Blockchain permite el manejo de datos abiertos que se distribuyen en una plataforma descentralizada, no tiene vulnerabilidad ante ataques a su seguridad. Puede decirse que es un libro contable, donde se lleva todo el registro de las transacciones que se hacen de una persona a otra", apuntó.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 666 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)