Vicepresidente: se aplicará el peso de la ley a empresas que incurran en especulación

Reunión de la Vicepresidencia Sectorial de Economía

16 de enero de 2018.- El vicepresidente de la República Tareck El Aissami, señaló que el Gobierno nacional ejercerá toda el peso de la ley contra aquellas empresas que incurran en prácticas de especulación, como medida para proteger el ingreso de las familias.



Tras participar en la reunión de la Vicepresidencia Sectorial de la Economía, en Caracas, destacó que el Gobierno Nacional ordenó que a partir de este miércoles, aquellos productos que fueron aumentados de manera indiscriminada entre diciembre de 2017 y enero de 2018, se comercialicen a precios justos.



"Se aplicará todo el peso de la ley a las empresas que tengan precios especulativos", aseveró El Aissami, luego de girar instrucciones a la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (Gmas) y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) de garantizar de forma inmediata que los productos marquen el precio que registraban durante el mes pasado.



El Aissami destacó que de 6.500 productos registraron un incremento entre el 10 y 10.000 %, entre los que destacan la lata de sardina , producida en el país y sin componente importado, y que el pasado 4 de enero se marcó con un precio 567% más elevado que el de diciembre de 2017.



"Los precios que ustedes colocaron son precios criminales brutales y sin justificación (...) Es necesario que reflexionemos, porque el daño que ustedes hacen con estas medidas, es un daño que atenta contra la estabilidad y la paz, que afecta el derecho que tiene el pueblo al acceso a bienes y servicios", planteó.



Asimismo, denunció que este tipo de incremento desmedido en los rubros, principalmente los esenciales, responde a un esquema de guerra contra el pueblo venezolano para destruir el ingreso de las familias, y subrayó que esta práctica se agudizó cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó un aumento del salario mínimo de los trabajadores.



Le preguntó a los empresarios "quién autorizó y quién aprobó este aumento, ninguno de los presidentes de los motores estaban al tanto", dijo.



Resaltó que entre el Ejecutivo y sector agroindustrial siempre existió un clima de dialogo y encuentro permanente" y se refirió a los grandes esfuerzos "para que ustedes produzcan más, generen bienes y por otro lado nosotros, elevar producción y garantizar los productos al pueblo".



"Queremos que ustedes produzcan más pero no para generar generar brecha de desigualdad, pobreza, de exclusión, sino producción con justicia e igualdad", reafirmó El Aissami.



No obstante, indicó que pese a la desmedida subida de los precios, el bloqueo económico, el Gobierno Nacional seguirá denunciando la persecución política.



"Hemos buscado mecanismos para superar de manera conjunta estos bloqueos y queremos que ustedes sientan el apoyo y la garantía pero no así, no sacrificando al más débil, al pueblo", sostuvo



