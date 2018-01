Venezuela propone el Petro para potenciar la zona económica Alba-Petrocaribe

Caracas, 12 Ene. AVN.- Durante el cierre de la VII Reunión de Extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado Común de los Pueblos (Alba – TCP), el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a los pueblos del mundo a defender la soberanía de los países ante los ataques imperiales y como parte de ello fue el planteamiento de establecer la criptomoneda venezolana Petro como una medida de integración e impulso económico.

En el evento —realizado en la Casa Amarilla de Caracas y que fue transmitido por Venezolana de Televisión— el jefe de Estado precisó que esta propuesta tiene como principal objetivo crear un sistema monetario y financiero regional e independiente.

"El mundo de la criptomenda es nuestro mundo, es el mundo alternativo para romper el bloqueo financiero y para crear la base sólida monetaria y financiera para la creación de un poderoso comercio intra-regional", expresó.

Maduro denunció ante el Alba-TCP el cerco financiero que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela. "Es una persecución diaria, no hay día que pase que no nos cancelen una cuenta bancaria y que no nos secuestren una cantidad importante de divisas de dólares en alguna cuenta en el mundo", dijo.

En esta línea, indicó que el gobierno de Colombia se ha sumado a estas pretensiones de EEUU que buscan asfixiar económicamente a Venezuela y se ha dedicado a sabotear y bloquear cualquier importación de alimentos y medicinas del país.

"Todos los días nos persiguen los barcos de alimentos que traemos del mundo, nos los detienen en pleno mar, los regresan a sus puertos de origen, nos cancelan cuentas bancarias y secuestran el dinero con el cual pagamos medicina, se ha dado el caso del Gobierno colombiano, se ha dedicado a perseguir cualquier barco, cualquier requiso de importaciones de Venezuela haga a Colombia se trate de medicina o se trate de alimentos", acotó.

Ante ello, —y tras superar la violencia política de la derecha en 2017— el mandatario nacional agradeció a los países del Alba por su solidaridad y sus muestras de hermandad con Venezuela.

"Hay que tener fe y confianza en la Revolución Bolivariana, en nosotros. Hay que tener fe y confianza en el proceso del pueblo venezolano para mantenerse de pie en la solidaridad y el apoyo que hemos recibido de ustedes. Por eso les tengo que dar las gracias a todos los gobiernos y pueblos representados en el Alba, y más allá, por la solidaridad y el acompañamiento en los momentos más duros", expresó.

Organismos de integración

Durante la actividad, el jefe de Estado llamó a los mandatarios de los países del Alba a trabajar en conjunto para convertir el bloque en zona de integración económica.

"Es muy importante, imperativo, que tomemos como la máxima prioridad la integración, el acercamiento y la articulación de un proyecto económico común, de una zona económica común", subrayó.

Al respecto, reiteró que los pueblos del Alba han logrado "poner en sintonía en estos años de existencia, el reconocimiento y el respeto a los valores de las raíces latinoamericanas y caribeñas profundas que tienen nuestros pueblos".

"El Alba ha engendrado un espíritu de respeto profundo que contrasta con el despreciable trato de la supremacía racial de los Estados Unidos de Norte América y que se dispensa a los pueblo de África, Caribe y de América Latina", apuntó.

Como promotor de la integración entre los pueblos y países del mundo, expresó su solidaridad a El Salvador, Haití y países del continente africano, que fueron agredidos recientemente por declaraciones discriminatorias del presidente de EEUU, Donald Trump.

"Es muy importante la solidaridad. Así que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América han demostrado a lo largo de estos años, desde su fundación formal, que vale la pena estar juntos", agregó.

Asimismo, llamó a los asistentes a fortalecer a otros mecanismos de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Asistencia a la Cumbre de las Américas 2018

En el evento, el Presidente manifestó su intención de asistir a la próxima Cumbre de las Américas, que se desarrollará del 13 al 14 de abril en la ciudad de Lima, Perú.

El mandatario nacional subrayó que la decisión sería sometida a debate dentro del Alba, como se realizó en oportunidades anteriores. "Si lo autoriza el Alba asistiré en abril a la Cumbre, a encontrarnos con el pueblo hermano, hermoso y amado del Perú", dijo.

Agregó que como jefe de Estado llevará "las verdades de esta Bandera Tricolor, de la Patria de Bolívar a la Cumbre de Las Américas de Lima en Perú. Allí estaremos con nuestra verdad, con nuestro amor bolivariano".

Durante su intervención, el Presidente resaltó el apoyo dado por los pueblos de la región a Cuba, durante la Cumbre de las Américas en realizada en 2015. "La llegada de Cuba por la puerta grande, la entrada de Raúl Castro significó una victoria moral de la verdad de América Latina contra la persecución, contra el bloqueo de cinco décadas contra la Revolución cubana, contra Cuba", enfatizó.