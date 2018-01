Caraqueños aspiran que realmente se resuelva el problema de la basura en su ciudad

12 de enero de 2018.- Este jueves 11 de Enero el presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló el nuevo Estado Mayor de Gobierno de la Región Capital, compuesto por alcaldes gobernadores y ministros claves, y que será el ente rector que va a coordinar políticas en función de lo que han denominado "Caracas para vivirla".

Cabe destacar que se aprobaron recursos para convertir a Caracas "en un modelo de salud pública del país". En ese sentido se aprobaron recursos en materia de transporte, cultura, agricultura urbana, recolección de basura, entre otros.

Aporrea.org a través de la comunicadora popular Tania Bromón, entrevisto a algunos caraqueños en las adyacencias del Centro de Caracas con respecto al tema de la basura que, entre otros, es un tema de gran preocupación en la ciudad.

"Esperamos que de verdad se cumpla lo que se ha dicho con respecto a la recolección de basura. Cada rincón de Caracas está repleto de basura. Es un problema de salud pública. Los malos olores, las ratas, las cucarachas, las moscas son parte del paisaje caraqueño, lamentablemente es así desde hace años. Ojalá esos recursos en verdad se usen para el tema de la recolección y no caiga en bolsillos de algún corrupto al que no le interesa el deterioro de la salud de los caraqueños y el deterioro de la misma ciudad", así lo hizo saber Carmen Gonzales, habitante de la ciudad y "caraqueña de pura cepa" como ella misma se describió.

Además la alcaldesa resaltó que la basura debería ser seleccionada, recolectada y así mismo reciclada o reutilizada para avanzar en la construcción de la "ciudad agroecológica" que es una propuesta y campaña del gobierno bolivariano "con bastante posibilidad de abrirse paso dentro de la situación actual, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías organopónicas, etc. además con una geografía y clima dentro de la ciudad de Caracas que favorecen, siempre que haya la voluntad e intencionalidad clara de trabajo, su desarrollo" , según manifiesta Laura Vásquez, joven estudiante.

"Solo esperamos que para avanzar en la transformación de Caracas, desde el punto de vista de la recolección de basura, se escuche la voz de los trabajadores de Supra Caracas, quienes tienen propuestas interesantes de reciclaje, además del diagnóstico de la problemática. Son muy importantes por tener aportes interesantes en el modo en el que se debe hacer la recolección en la ciudad. Además escuchar a todo aquel que esté interesado en el tema, que no somos pocos. Por supuesto que se puede transformar la forma de recolección en los materiales biodegradables y los que no. Es un tema en el que se involucraría toda la ciudad", así lo manifiesta José Camargo quien aspira a "que sea posible si no se hace la recolección regular, sistemática y correcta de los desechos sólidos de la ciudad"verdad que van a recoger a basura en Caracas. No hay campaña de concientización posible si no se hace la recolección regular, sistemática y correcta de los desechos sólidos de la ciudad”