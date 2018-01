Se reanuda Diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana

Reunión en República Dominicana

Caracas, enero 11 - El diálogo entre Gobierno y oposición se reanuda este jueves y viernes en República Dominicana. Esta será la tercera cita entre las partes desde el pasado 1° de diciembre, cuando se iniciaron las conversaciones, y se espera puedan cerrar el debate sobre los puntos discutidos en las primeras reuniones.



En los encuentros del 1° y 2 de diciembre, las partes debatieron los seis puntos fijados en la agenda de discusión y se logró un borrador de acuerdo el cual sería analizado, por lo que se fijó un nuevo encuentro para el 15 de ese mes.



El 15 de diciembre, Gobierno y oposición lograron “avances notables”, según el presidente de República Dominicana, Danilo Medina; sin embargo, no se pudo llegar a un consenso.



“Hay que seguir discutiendo algunos temas técnicamente… no podemos anunciar los resultados hasta que no se llegue a un acuerdo sobre todo”, afirmó en dicha oportunidad en la cual establecieron la nueva ronda de conversaciones.



Asimismo, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, auguró en esa fecha que “nuestra esperanza es que el 12 de enero se va a cerrar este proceso, se va a finalizar el acuerdo”.



Con la confirmación de ambas partes, este jueves se realizará una reunión de trabajo con las dos comisiones y mañana se instalará nuevamente la mesa de diálogo con la presencia de todos los acompañantes internacionales en la cual se espera que las delegaciones puedan concretar acuerdos en los temas que están sobre la mesa.



Por ahora, el tema que parece más difícil tiene que ver con los cambios en el Poder Electoral que sugiere la oposición. Aunque no forma parte de las negociaciones en la isla del Caribe, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha adelantado que a las presidenciales previstas para este año “vamos a ir con el mismo CNE (Consejo Nacional Electoral). Atrévanse a soñar que vamos a cambiar al CNE”.



Además de este punto, la Mesa de la Unidad ha planteado abrir un canal humanitario, la liberación de los llamados presos políticos y el reconocimiento de la Asamblea Nacional



Sobre éstos, la liberación sería el más viable, pues en diciembre pasado, a través de la Comisión de la Verdad fueron puestos en libertad 80 detenidos en 2014 y 2017.



Por su parte, el Gobierno plantea el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el cese a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.



El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien encabeza la comisión del Gobierno en el diálogo, ha asegurado en las reuniones previas que están cerca de lograrse un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos.



Antes de la reunión del pasado 15 de diciembre, Rodríguez indicó que “venimos siempre con el mejor de los ánimos, somos persistentes. Sospecho y creo que vamos hacia un acuerdo definitivo”.