Venezuela: Diputado opositor abandona diálogo en R. Dominicana

07/01.- "Censurado como he sido, por algunos de los que nos sentamos juntos, en la delegación para la negociación en República Dominicana debo, por coherencia, sentirme censurado también en esta tarea y por tanto renunciar a ella. La coherencia así me lo exige y así nadie pensará que un colaboracionista se sienta en las filas de la oposición", expresó el parlamentario del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) en una misiva.





El 15 de diciembre de 2017 las delegaciones del Gobierno y oposición retomaron el diálogo en la República Dominicana





Zambrano instó a la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a dejarse de "pantomimas y hablar claro" con respecto al proceso de diálogo porque "la política es ofrecer soluciones a la gente y no soliviantarla hacia abismos sin destino. El verdadero liderazgo es no engañar, no presumir y no acusar en vano para ocultar otras carencias".



A través de la carta el diputado condenó las estrategias de la oposición para derrotar al Gobierno por vías que no las establecidas en la Constitución y señaló que estas no son alternativas de solución sino "factores que ahondan en el foso de nuestra desgracia colectiva".





"Ni la pretensión hegemónica o las actitudes poco democráticas, ni la negación de la realidad, dura realidad económica y social, ni el afán por derrotar al Gobierno en vías que no sean las de las urnas, ni las sanciones al país constituyen alternativas políticas de solución, sólo son factores para ahondar en el foso de nuestras desgracia colectiva", expresó.



Luego de defender el diálogo, la negociación y el acuerdo entre el Gobierno y la oposición como la salida mas idónea para la crisis venezolana, Zambrano deseó éxito en la negociación con la República Dominicana y señaló: "Sin acuerdo nos iremos al abismo, con acuerdo empezara la rectificación histórica que tantos necesitamos".



"El pueblo venezolano merece política y políticos. No necesitamos falsos héroes, ni mártires hijos del pueblo y víctimas de la no política", enfatizó.