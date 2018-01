(VIDEO) Señala R. Montemarani esto es el propio canibalismo: yo te como a ti, tú me comes a mi

Roberto Montemarani: Esto es el propio canibalismo, yo te como a ti, tú me comes a mi, yo te robo a ti, tú me robas a mi, esto es lo que actualmente se vive en Venezuela. Credito: aporrea tvi

Viernes, 05 de enero de 2018.- Desde el parque Francisco de Miranda de Caracas, el día de los inocentes, el 28 de diciembre, Roberto Montemarani despidió el año con algunas reflexiones y comentarios de interés general.



Inició Montemarani, comentando el saludo del presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a las Fuerzas Armadas.



Pasó al tema de la liberación de un grupo importante de ciudadanos que participaron en las acciones de calle motorizadas por la oposición, las guarimbas y que causaron alrededor de mas de 130 muertos...no se que es eso de medidas humanitarias para esa gente a la que había que castigar con todo el peso de la ley, Nicolás, y ahora están en su casa pasando las navidades.



La panela de jabón Las Llaves está costando 75,000 Bs.



A continuación se refirió al asunto de los perniles que no llegaron a la mesa de muchas familias en Venezuela, este diciembre.



Cerró está tanda con comentarios acerca de la supuesta producción de alimentos en el país publicitada por Wilmar Castro Soteldo en su programa de televisión.



De los precios acordados, nunca se acordó nada, Nicolás, el Plan 50 no existe.



Esto es el propio canibalismo, yo te como a ti, tú me comes a mi, yo te robo a ti, tú me robas a mi, esto es lo que actualmente se vive en Venezuela.



Esto no lo controla ni Nicolás Maduro, ni el mismo diablo.















Noticia relacionada: ¿Tú escuchas todo esto Nicolás, tú tienes a alguien que se ocupe de escuchar estas denuncias? pregunta R. Montemarani