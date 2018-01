Protestas por comida y falla en los servicios marcaron la primera semana del 2018 en cinco estados del país

5 de enero de 2017.- Ya llegó enero y con este nuevo año las necesidades de quienes viven unicamente de su trabajo se agudizan en medio de una crisis económoca a la que no se le ve perspectivas de solución. En esta primera semana del 2018 en varios estados del país han ocurrido protestas por el acceso a loa alimentos. Los últimos casos ocurrieron en el estado Aragua, Monagas y Guárico, donde los habitantes saquearon comercios y gandolas con comida.

De acuerdo con información de Radio Fe y Alegría, en el estado Guárico este jueves, 4 de enero, fue saqueado un camión en la avenida Miranda de San Juan de los Morros. La unidad trasladaba harina de maíz, salsa de tomate y pasta. Efectivos de la policía del estado Guárico se apersonaron al sitio para impedir que terminaran de desvalijar lo que quedaba de mercancía dentro del camión. Hasta los momento se desconoce si se realizaron detenciones.

Este 3 de enero, en Santa Inés de Maturín un grupo de 200 personas, aproximadamente, logró saquear un establecimiento asiático, ubicado en la entrada de Paramaconi. Esto fue a las 10:00 pm y durante la noche se realizaron patrullajes de la policía municipal, regional y una comisión de la GNB por las comunidades cercanas para aprehender a quienes tuvieran productos robados. Tal cual fue el procedimiento que usara Carlos Andrés Pérez durante "El Caracazo" del 1989 cuando los venezolanos salieron a saquear a causa de las duras medidas económicas impuestas por el otrora presidente de la república.

El mismo miércoles 3 de enero, en Aragua, se reportó un intento de saqueo en el municipio Girardot, específicamente en el Farmatodo de Los Samanes, sector Los Cocos. Aunque lograron agarrar algunas cosas, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a 20 personas con los productos.

Entre los aprehendidos hay siete adolescentes, entre 15 y 17 años, y los adultos: Jhony Chacón Martínez (22), Alexander García Densi (43), Ana Sequera Mendoza (46), Néstor Cedeño Salazar (20), Carlos Castillo (30), Oscar Saavedra Martínez (22), Luisanyela Pérez Freítez (22), Daniel González González (18), Freddy Mendoza Montalbán (20), Clinto Oropeza Jiménez (19), Jesís Roa Jiménez (20), Eiber Betancourt Aguilera (18) y Oswaldo Marroqui Jiménez (18).

Y sigue el largo cuento de los "guisos" con el pernil

Tres hombres fueron detenidos luego de que la Policía del Estado Bolívar localizara en un container un aproximado de 4.000 kilos de pernil. La incautación se realizó en el sector Las Tres Brisas del municipio Heres en Ciudad Bolívar este jueves, 4 de enero.

Los aprehendidos fueron identificados como Pedro Medina Rivera, de 47 años de edad; Jorge Paraguary, de 59 años; y Henry Cañas Núñez, de 40.

El arroz es el protagonista de protestas en Miranda

En Miranda, una multitud de compradores se concentró frente a un supermercado para exigir la venta de alimentos regulados por el Gobierno. De acuerdo con información policial, el día 2 de enero llegó al Abasto Bicentenario, ubicado en el centro comercial Miranda de Guarenas, un cargamento de arroz a precio regulado (15.500 bolívares).

Algunos residentes de las viviendas cercanas acudieron desde la madrugada del miércoles 3 de enero a la entrada del establecimiento comercial. El ánimo de las personas se tornó violento cuando se enteraron de que solo vendería parte de la mercancía que había llegado el día anterior.

Unos golpeaban la santamaría del negocio, mientras que otros gritaban enfurecidos. Según un agente de seguridad que estuvo en el sitio, hubo un intento de abrir a la fuerza las puertas del Abasto Bicentenario, pero llegaron los cuerpos policiales y lograron controlar a la multitud.

En Carabobo las protestas fue a causa de los servicios públicos

En Carabobo un grupo de jóvenes encapuchados salió a la calle para manifestar su descontento por la falta de servicios públicos. Trancaron las calles y quemaron cauchos.

De acuerdo con medios regionales, al menos 150 personas cerraron la calle en las inmediaciones del centro comercial Free Market y Paseo la Granja en el municipio Naguanagua. Sin embargo, el evento no duró más de 30 minutos, pues se apersonaron funcionarios de la policía municipal y también el Secretario General de Gobierno, Jesús Santander.

Santander afirmó que la gestión del actual gobernador, Rafael Lacava, se caracterizaría por el diálogo y no por la represión. "Aquí no le vamos a hacer daño a nadie. Quiero hablar con los encapuchados y que me cuenten por qué hicieron esto. No vamos a reprimirlos", dijo, según reportó un medio local.

No obstante, informó la detención de dos personas presuntamente implicadas en los hechos: Erika Karina Palacios Alfonzo, de 41 años, y Ronal Danil Cevilla Guédez, de 25 años.