Se cumplen 58 meses de la partida física del Comandante Chávez

Hugo Rafael Chávez Frías, el Comandante Eterno de Venezuela Credito: web

Caracas, enero 5 - Este viernes 5 de enero, los pueblos del mundo y en especial el pueblo venezolano, recuerda y conmemora con todos los honores, al Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, al cumplirse 58 meses de su partida física.



Este líder que marcó la historia de toda América, nació en Sabaneta de Barinas el 28 de julio de 1954. Fue un hombre de ideales fuertes que se dedicó a la vida militar y como soldado de la Patria, estudió la historia del país y conoció el legado del Libertador Simón Bolívar.



Viviendo y viendo de cerca día a día los grandes problemas sociales que aquejaban al pueblo, toma la iniciativa de organizarse para fundar en 1982 el movimiento MVR-200.



Con dicho movimiento, en la clandestinidad, lideró el 4 de febrero de 1992 la insurrección cívico-militar contra el segundo gobierno corrupto del presidente Carlos Andrés Pérez, y aunque no logró los objetivos de controlar el poder político, sí llegó a la conciencia y al corazón de los venezolanos que vieron en él la esperanza de un verdadero cambio.



Bajo los ideales de la refundación de la Patria, se dedicó a recorrer el país desde el año 1994 y ya para 1997, funda el Movimiento V República con el cual gana las elecciones presidenciales del año 1998.



El 02 de febrero de 1999, inicia su mandato con la premisa de hacer justicia para saldar la inmensa deuda social que tanto afectó a los venezolanos. Puso en marcha programas sociales a los que denominó Misiones y Grandes Misiones, con las que logró mejorar la calidad de vida, sobre todo de los más pobres, en el área de salud, educación, vivienda, y cultura.



Reivindicó a los pueblos indígenas, a las mujeres y a las personas con discapacidad. Inició la construcción de grandes obras de infraestructura, rescató los recursos naturales de la Nación y puso a disposición del pueblo los recursos provenientes del petróleo.



También promovió la unión cívico-militar, el establecimiento del poder popular con la figura de los consejos comunales y las comunas, concretando así, el avance de la democracia al darle oportunidad al pueblo de participar en la construcción de su porvenir y en el rescate de la idiosincrasia venezolana.



Aunque su mandato enfrentó múltiples ataques de la derecha venezolana -incluyendo un golpe de Estado en el año 2002-, mediante férreas y persistentes campañas mediáticas de descrédito nacional e internacional, el Comandante Chávez salió victorioso en diversos procesos electorales, entre referendos, elecciones regionales y generales.



Con su inmenso amor a la Patria , rescató la independencia y la soberanía de Venezuela y la posicionó en el ámbito internacional al ampliar relaciones en procura de un mundo pluripolar y en combate férreo contra el capitalismo.



“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán; ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta de todas y de todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares, es ¡unidad, lucha, batalla y victoria!.”, así lo dijo el Comandante Supremo de la Revolución aquel 08 de diciembre del 2012 , fecha de su última alocución al país en cadena nacional.



Después de aquellas palabras y de la mano con el presidente Nicolás Maduro el pueblo Bolivariano ha defendido a toda costa el proyecto socialista que soñó y realizó este gran líder en el país, combatiendo con toda la moral y la razón las duras batallas que se le presentaron y que nunca lograron doblegarlo.