Extraoficial: Omar Barboza es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional

Omar Barboza

Caracas, enero 5 - Tras semanas de largos debates a lo interno de Un Nuevo Tiempo (UNT) algunas fuentes confiables confirmaron a Panorama, este jueves, que el diputado Omar Barboza será instalado en la sesión de mañana 5 de enero como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN). La disputa al cargo estuvo entre Delsa Solórzano, Enrique Márquez y Timoteo Zambrano.



A finales de diciembre el tablero parecía estar claro y todo apuntaba a que Enrique Márquez, quien ya ocupó en el 2016 la primera vicepresidencia de la AN y ha sido uno de los voceros claves en el proceso de diálogo y negociación con el Gobierno, asumiera el puesto, pero la tolda blanquiazul decidió cambiar la decisión.



A horas de la instalación del tercer período de la AN, se mantiene que a la primera vicepresidencia va el diputado Julio César Reyes, de Avanzada Progresista, en reemplazo de Freddy Guevara, de VP, asilado en la embajada de Chile.



Sin embargo, Primero Justicia aún no anuncia quien será su ficha a la segunda vicepresidencia, VP tampoco oficializa al jefe de la fracción.



Omar Barboza fue miembro de Acción Democrática y es actualmente el presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo. También diputado por el estado Zulia. Se desempeñó como gobernador del Zulia entre 1985 y 1989.