(VIDEO) ¿Por qué no quieren darle la alcaldía al señor Ángel Prado?, pregunto y quiero que el Presidente me lo responda

Nerio Suarez le preguntó directamente al presidente Nicolás Maduro, quiero que me escuche el Presidente: si el que manda es el pueblo y el pueblo decide y aquí en Simón Planas nosotros decidimos por un candidato y ese candidato se llama Ángel Prado, ¿Por qué no quieren darle la alcaldía al señor Ángel Prado?, esa es mi pregunta, yo quiero que el Presidente me la responda Credito: aporrea tvi

Martes, 02 de enero de 2018.- Estamos reclamando la justicia pues, que se haga justicia con lo que ha pasado acá en el municipio Simón Planas, ya que somos mayoría , sacamos nueve mil y pico de votos y nos robaron nuestros votos mencionó al iniciar su entrevista, José Manuel Rodríguez Torres, habitante del caserío Sabana Alta de este municipio, el 17 de diciembre y explicó con detalles la situación que se presento en Simón Planas donde los votos del PPT que eran para Ángel Prado El Comunero, les fueron arrebatados por el CNE y sumados al candidato del PSUV, sin dar mayores explicaciones.



Apoyó Rodríguez a Prado porque , según manifestó, porque vemos en él a una persona que va guiar a este municipio a un futuro mejor.



María García por su parte, dijo que apoya al candidato Ángel Prado ya que es la persona que nosotros de verdad sentimos que está preparado para asumir el liderazgo de nuestra alcaldía...el compañero fue elegido con mas del 57,45 % de los votos, eso es lo que queremos que se nos hagan valer nuestros derechos.



Rafael Díaz dijo que Ángel Prado es el alcalde legítimo del municipio Simón Planas...apoyamos a nuestro candidato porque lo conocemos, por su forma de trabajar, por su forma de ser y sabemos que el va a ser un buen alcalde.



Nosotros, la juventud, nos hemos sentido abandonados en cuanto al gobierno que ha estado mandando en nuestra alcaldía, mencionó Kemer Mendoza...nosotros exigimos que se respete la voluntad del pueblo, que se respete la voluntad popular porque aquí nos están imponiendo un candidato y nos están robando nuestros votos y los están colocando al Partido Socialista Unido de Venezuela.



Rosmery Trinidad Tovar Llamozas dijo que apoya a Ángel Prado porque es un hombre que es humilde y trabaja en todos los barrios.



En estos momentos nos encontramos en la plaza Bolívar de Sarare apoyando a un joven luchador, campesino, comunero cien por ciento, dando testimonia acá, en el municipio Simón Planas de que es un trabajador, luchador y estamos apoyando aquí a esta noble causa, expresó Willian Peraza, estamos cansados ya de tanta infamia, de tanta corrupción...que se repitan nuevamente las elecciones porque tenemos candidato para rato aquí en Simón Planas.



Me parece que es una injusticia lo que están haciendo, se burlaron del pueblo como ellos quisieron, dijo Lady Messina, recomendó a la gente de Caracas, que escuche al pueblo, porque el pueblo así como los colocó, así los puede quitar.



