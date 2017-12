18 personas fueron detenidas tras protesta en La Vega

La Policía Nacional Bolivariana aprehendió a 11 hombres y 7 mujeres, quienes presuntamente fueron encontrados saqueando dentro de una licorería en el sector La Veguita. Ocurrió después de que se originara una protesta en la redoma La India porque no llegó pernil para todas las familias.



Caracas. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a 18 personas la madrugada de este jueves 28 de diciembre dentro de una licorería que saqueaban en la calle San Antonio del sector La Veguita, en la parroquia La Vega.



Es la segunda vez que saquean este local, pues durante los meses de las protestas opositoras —que se registraron entre abril y julio— también resultó afectada.



Fuentes policiales indicaron que a las 3:30 am. realizaron un despliegue en la zona debido a que habían entrado a la fuerza al comercio. Entre los detenidos se encuentran 11 hombres y 7 mujeres, todos con edades comprendidas entre 14 y 32 años.



Los jóvenes se encuentran detenidos en la sede de la PNB ubicada al lado del Centro Comercial Uslar, en Montalbán I.



Los saqueos iniciaron después de que varios vecinos de la parroquia manifestaran en la redoma La India, porque no habían recibido el pernil prometido por el vicepresidente Tarek El Aissami y el coordinador de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) Freddy Bernal, el pasado mes de noviembre.



De acuerdo con testimonios de habitantes de La Vega, la molestia comenzó la tarde del pasado miércoles 27 de diciembre porque supuestamente no llegaron perniles para todas las familias y debían ser compartidos con los vecinos. En otros sectores acordaron rifarlos.