Frente Amplio Nacional Bolivariano: Maduro preside un gobierno mediático que no vive la misma realidad de nuestro pueblo

Voceros regionales del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB)

27 de diciembre de 2017.- La mayoría de la población venezolana está convencida que Nicolás Maduro preside un gobierno mediático que no vive a diario la misma realidad de quienes sobreviven con un salario mínimo que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de sus familias.



Esta es una de las conclusiones expuestas por los integrantes del Frente Amplio Nacional Bolivariano en su más reciente asamblea realizada en la ciudad de Valencia y en la que abordaron, entre otros tópicos, la ampliación del equipo de voceros a nivel nacional y un plan de acción a desarrollarse durante el primer trimestre de 2018.



En esta oportunidad, los voceros designados del FANB fueron Peggy Salazar y Edward Zapata, quienes adicionaron que la crisis económica generalizada y el grado innegable de corrupción que afectan gravemente a Venezuela obligan a plantearse, con la seriedad y el compromiso que ello amerita, la transformación integral del Estado, además de contribuir a la autodeterminación de los sectores populares respecto a éste y quienes propician el régimen de la partidocracia.



En su condición de vocera designada, Peggy Salazar declaró que «cuando la cuota de poder de gobernantes y dirigentes de turno, sean militares o civiles, deje de ser un negocio personal para enriquecerse, corrompiendo todo a su alrededor, a través del nepotismo, la partidocracia y el cogollerismo antidemocrático, y la soberanía sea transferida efectivamente al poder popular organizado entonces habrá avances significativos en cuanto al desarrollo de la democracia participativa y protagónica en nuestro país».



Siguió expresando que este objetivo se logrará con patriotas honestos y virtuosos, merecedores de ser llamados realmente bolivarianos y bolivarianos, colectivizando en igualdad de oportunidades el poder constituido y valorando los talentos creativos de ciudadanas y ciudadanos, sin que se resquebraje la unidad que debe predominar en todo momento entre sus participantes.



Por su parte, Edward Zapata manifestó que el pueblo comenzó a dar señales claras de inconformidad con la situación de desabastecimiento y especulación que no ha logrado controlar ninguna de las autoridades encargadas de hacerlo, a pesar de las medidas demagógicas adoptadas por el gobierno para calmar este malestar.



«El pueblo -refirió Zapata- clama por el cese total de la corrupción política, la ineficiencia burocrática y la hipoteca indebida y antinacional de los recursos naturales que son patrimonio de todos para garantizar el buen vivir de ésta y de las siguientes generaciones».



Ambos voceros concordaron en que durante el año 2018 se podrían presentar en el escenario nacional situaciones caracterizadas, sobre todo, por protestas populares en demanda de alimentos, así como de castigo a la red de corrupción que han creado comerciantes, bachaqueros y funcionarios públicos, civiles y militares, ya que estos factores representan la prueba irrefutable de la descomposición ética y moral que corroe, en gran grado, a todo el Estado burgués liberal vigente, con todas sus implicaciones altamente negativas para el conjunto de la sociedad venezolana.



Para finalizar, los voceros designados del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) invitaron a aquellas personas que deseen sumarse a la iniciativa de transformación del Estado, impulsada por este Frente, de comunicarse a través del correo franbo.venezuela@gmail.com, así como por los números telefónicos 0412440547 y 04144079467 para mayor información respecto a nuestra agenda y demás propuestas.-