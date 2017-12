Circula por las redes sociales denuncia abierta de venta de pernil en Antigua Jefatura de Catia

27 de diciembre de 2017.- A través de la redes sociales circula una denuncia relacionada con la venta de perniles en la parroquia Sucre, específicamente en la Antigua sede de la Jefatura Civil de Pérez Bonalde.

"Denuncia abierta: 3 mil kilos de pernil importado sin hueso. PVP 200.000 Bs por kilo. Antigua sede de la Jefatura Civil de la Parroquia Sucre. Catia Pérez Bonalde. Están estrategicamente distribuidos en Sótano y Azotea. Colectivos fuertemente armados lo custodian"

Muchos han sido los comentarios que ha generado la "denuncia abierta" y es que en el Mercado de Catia, los comentarios de los que allí hacen sus compras con fecuencia con más que elocuentes. Aporrea.org se apersonó en el lugar y logró conversar con algunos de los usuarios. Sin embargo priva el miedo a ser fotografiado "porque uno nunca sabe si los colectivos lo reconocen a uno y hasta lo pueden matar". Tal es el temor y el terror que infunde los mal llamados colectivos que pululan en el lugar.

"Aquí todo el mundo sabe dónde se guarda la comida que le proveen los bachaqueros. Todo el mundo sabe el nivel de involucraniento que tienen organismos de seguridad del estado y los colectivos armados. Han repartido toda Catia entre colectivos para controlar la explosión social que causa el hambre. Este es un gobierno con métodos de represión sumamente peligrosos y violatorios de los derechos humanos. Así que lo del pernil era de esperarse, lo que pasa es que uno no pierde su capacidad de asombro", expresó el Sr. Carlos Bohorquez quien dijo ser habitante de Lomas de Urdaneta.

"Creen que uno no se da cuenta. Esos perniles son los del CLAP. Muchos opinan que es corrupción. Yo opino que es una forma de "venta" que usa el gobierno porque como dice el refrán "no hay cama pa´ tanta gente" se robaron esos reales... una vez más", así se expresó un ciudadano quien prefirió no dar su nombre y dijo ser habitante del 23 de Enero.

"¿Quién va a creer que el gobierno, y que Bernal no tienen nada que ver con los colectivos del bachaqueo? Tienen la comida almacenada en la sede del INCES del 23 de Enero, eso es un secreto a voces. Usan la antigua sede de la Jefatura Civil para vender productos y hacer todo tipo de acciones fuera de la ley. Tienen locales adquiridos en el corazón del Mercado. Obviamente es una política de Estado. Después ves en el canal 8 hablando de meter preso a los bachaqueros. Los bachaqueros venden al precio que le imponen los colectivos. Mercado Negro de Estado...¡Por Dios! ¿ a quién creen que engañan?. La venta de pernil sin hueso es obvio que son los del CLAP, los que no vendieron en las comunidades. Si no lo desviaron deberían investigarlos como mínimo, sacarlos de Catia, aquí no los queremos. Esto lo que causa es rabia, indignación y dolor", así lo expresó Carmen González, habitante de Los Frailes de Catia.

"Tanta denuncia, todo a los ojos de todos y no abren una investigación. ¡Por favor! lo que estamos sufriendo somos los venezolanos honestos que trabajamos y que el sueldito no nos alcanza para nada. 4 dólares al mes es lo que ganamos. Este es un gobierno de forajidos, con toda su gente que tienen en los barrios. El tema no es el pernil nada más, el tema es la comida, la forma mafiosa de vender la comida y la necesidad que nos están haciendo pasar", manifestó Pedro Castro.